भाजपा सरकार ने उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, आदित्य को भी इस पद से नवाजा

इस बीच, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कई सवाल खड़े किए हैं। भाजपा नीत एनडीए पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में जीतने वाले को विजेता माना जाता है और जीतने वाले को बधाई दी जानी चाहिए। हम नीतीश कुमार को भी उनकी जीत के लिए बधाई देते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सिकंदर बनने का रहस्य अब तक कोई समझ नहीं पाया है।