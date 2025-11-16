Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

भाजपा सरकार ने उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, आदित्य को भी इस पद से नवाजा

महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को बालासाहेब ठाकरे के राष्ट्रीय स्मारक के सार्वजनिक ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया है। उनके बेटे को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 16, 2025

Uddhav Thackeray Meets Devendra Fadnavis

उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस (Photo: IANS)

महाराष्ट्र सरकार ने बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक लोक न्यास का पुनर्गठन करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। भाजपा नीत महायुति सरकार ने शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बार फिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने शासकीय आदेश (जीआर) जारी कर दिया है। इसके साथ ही उद्धव के बेटे व शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे को भी अगले पांच वर्षों के लिए ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया है।

सरकार के नए आदेश के अनुसार, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के साथ ही शिवसेना उबाठा के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई की नियुक्ति पांच साल की अवधि के लिए की गई है। वहीं शिशिर शिंदे और पराग आलवने को तीन वर्ष के लिए ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया है। ट्रस्ट में पदेन सदस्यों के रूप में महाराष्ट्र सरकार के सचिव, प्रधान सचिव और मुंबई महानगरपालिका (BMC) के आयुक्त भी शामिल होंगे।

शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के राष्ट्रीय स्मारक से जुड़ा यह फैसला राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। मुंबई में कुछ ही महीनों में बीएमसी चुनाव होने हैं, ऐसे में राज्य सरकार का यह निर्णय सत्ताधारी पक्ष के लिए माहौल बनाने में मदद कर सकता है। राजनीतिक हलकों में यह भी माना जा रहा है कि यह कदम मराठी मतदाताओं से भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करेगा।

बालासाहेब ठाकरे का स्मारक मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क स्थित मेयर बंगला स्थल पर बनाया जा रहा है। यह ट्रस्ट स्मारक के निर्माण की देखरेख कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने इस लोक ट्रस्ट की स्थापना 27 सितंबर 2016 को की थी। तब बालासाहेब के बेटे उद्धव ठाकरे इसके अध्यक्ष थे।

उद्धव ने भाजपा और EC को घेरा

इस बीच, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कई सवाल खड़े किए हैं। भाजपा नीत एनडीए पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में जीतने वाले को विजेता माना जाता है और जीतने वाले को बधाई दी जानी चाहिए। हम नीतीश कुमार को भी उनकी जीत के लिए बधाई देते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सिकंदर बनने का रहस्य अब तक कोई समझ नहीं पाया है।

ठाकरे ने कहा, एक बात जो मुझे हैरान करती है कि प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव की सभाओं को भारी प्रतिक्रिया मिली, जनसैलाब उमड़ा, वो असली थी या एआई से बनाई गयी थी? यह समझ से परे है। जिनकी सभाओं में सबसे ज्यादा कुर्सियां भरी रहती हैं, उनकी सरकार नहीं बनती, बल्कि जिनकी सभाओं में सबसे ज्यादा खाली कुर्सियां होती हैं, वह जीत जाते है, यह लोकतंत्र में समझ से परे है।

चुनाव आयोग (Election Commission) पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, "बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, वही अब बिहार में क्यों हो रहा है? चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लोकतंत्र पर भरोसा बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को पारदर्शी और स्पष्ट जवाब देना ही होगा।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Nov 2025 06:33 pm

Published on:

16 Nov 2025 06:17 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / भाजपा सरकार ने उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, आदित्य को भी इस पद से नवाजा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘हीरामंडी’ एक्ट्रेस के नाम पर भेज रहा था दनादन मेसेज… निशाने पर थे ब्रांड्स और फैंस, जानें पूरा मामला

Aditi Rao Hydari Latest Post
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की वो बहू, जो है फेमस व्लॉगर, शाहरुख खान से ले चुकी है एक्टिंग क्लासेज

धर्मेंद्र की वो बहू, जो है फेमस व्लॉगर, शाहरुख खान की ट्रेनिंग के बाद भी, जानें फिल्मों क्यों से बनाई दूरी?
बॉलीवुड

शारीरिक संबंध नहीं बनाया तो घर में होगी मौत! ढोंगी बाबा ने 14 साल तक महिला से किया दुष्कर्म

Maharashtra fraud baba exposed
मुंबई

‘अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…’ 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर

'अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…' 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर
बॉलीवुड

सड़क पर हाथ में फेमस एक्टर का फोटो लिए… पांच साल से शख्स कर रहा है इंतजार, सामने आया वीडियो

Sonu Sood Fan Video Post (1)
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.