महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ‘यू-टर्न’! ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी की अनिवार्यता पर आज अहम बैठक, बढ़ सकती है ‘डेडलाइन’

इस फैसले को ‘यू-टर्न’ के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके पीछे कई अहम वजहें मानी जा रही हैं। सबसे बड़ी चिंता रोजी-रोटी को लेकर है, क्योंकि मुंबई और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में ऑटो-टैक्सी चालक उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से आते हैं। यूनियनों का कहना है कि अचानक नई भाषा सीखना आसान नहीं है और इससे लाखों परिवारों की आजीविका पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा अनिश्चितकालीन हड़ताल का खतरा भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मुंबई जैसे शहर की लाइफलाइन ठप पड़ सकती है और आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ती। साथ ही चुनावी माहौल में सियासी समीकरण भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जहां सरकार उत्तर भारतीय वोटरों और गरीब तबके की नाराजगी मोल लेने से फिलहाल बचना चाहती है।