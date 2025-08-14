फडणवीस सरकार ने चुनावी मौसम में की सौगातों की बौछार, 65 शहरों के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर

महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से विधायक अबू आजमी ने कहा "पिछले शीतकालीन सत्र में मैंने वित्त मंत्री अजित पवार साहब को अपने इलाके की हालत दिखाई। मैंने क्षेत्र के विकास के लिए 15 करोड़ की मांग की तो उन्होंने 20 करोड़ देने की बात कही लेकिन बाद में कहा गया कि सभी पैसा जा चुका है लाडकी बहीन योजना का पैसा देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कहां से दें। इलाके में ऐसी हालत है कि बच्चे पैदल चल नहीं सकते। साढ़े तीन साल से बीएमसी के चुनाव नहीं हुआ है। सरकार फंड सिर्फ उन्हें दे रही जो उनके साथ जा रहे है, मुझे खुद 27 करोड़ की जरुरत थी और मिला है सिर्फ पांच करोड़।"