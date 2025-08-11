Pune: रक्षाबंधन पर भाई खाली हाथ आया… पति की धमकी के बाद 27 वर्षीय बहन ने लगाई फांसी

शिकायत के अनुसार, स्नेहा और विशाल का विवाह पिछले वर्ष हुआ था। शुरुआती कुछ महीने सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही ससुरालवालों ने कथित तौर पर स्नेहा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पहले खाना न बनाने का बहाना बनाकर अपमान किया गया, फिर कंपनी शुरू करने के लिए 20 लाख रुपये लाने का दबाव डाला गया। इससे पहले भी स्नेहा 5 लाख रुपये जमीन खरीदने के लिए दे चुकी थी। लेकिन और पैसे के लिए पति समेत ससुरालवालों वाले उसे लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देते थे। उसके साथ मारपीट की जाती और गालियां दी जाती।