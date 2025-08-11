11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

Pune: रक्षाबंधन पर भाई खाली हाथ आया… पति की धमकी के बाद 27 वर्षीय बहन ने लगाई फांसी

Maharashtra Crime News: यह घटना एक बार फिर महाराष्ट्र में दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा की गंभीरता को उजागर करती है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 11, 2025

Pune Crime news
पति की धमकी के बाद विवाहिता ने दी जान

पुणे जिले में एक बार फिर दहेज प्रताड़ना से जुड़ी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आंबेगांव बुद्रुक में रहने वाली 27 वर्षीय स्नेहा विशाल झेंडगे ने 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन ही अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि रक्षाबंधन के दिन पति ने धमकी दी थी कि अगर स्नेहा का भाई खाली हाथ आया तो वह उसे जान से मार देगा।

स्नेहा (27) के पिता कैलास सावंत ने इस मामले में पति विशाल झेंडगे, ससुर संजय झेंडगे, सास विठाबाई झेंडगे, देवर विनायक झेंडगे, ननद तेजश्री थिटे, ननद के पति परमेश्वर थिटे और ससुर के साढ़ू भाऊसाहेब कोल्हाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत के अनुसार, स्नेहा और विशाल का विवाह पिछले वर्ष हुआ था। शुरुआती कुछ महीने सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही ससुरालवालों ने कथित तौर पर स्नेहा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पहले खाना न बनाने का बहाना बनाकर अपमान किया गया, फिर कंपनी शुरू करने के लिए 20 लाख रुपये लाने का दबाव डाला गया। इससे पहले भी स्नेहा 5 लाख रुपये जमीन खरीदने के लिए दे चुकी थी। लेकिन और पैसे के लिए पति समेत ससुरालवालों वाले उसे लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देते थे। उसके साथ मारपीट की जाती और गालियां दी जाती।

ये भी पढ़ें

मुंबई में सड़क हादसे में संगीतकार की मां की मौत, कैब और क्रेन चालक के खिलाफ FIR दर्ज
मुंबई
Police

स्नेहा ने पहले एक बार पुलिस में इसको लेकर मामला दर्ज कराया था, लेकिन ससुर के साढ़ू ने डराकर वह शिकायत वापस लेने पर मजबूर किया। इससे उसका मानसिक तनाव और बढ़ गया। आखिरकार, लगातार हो रहे उत्पीड़न से टूटकर उसने अपनी जान दे दी। स्नेहा के पिता ने बताया कि झेंडगे की वेलु में एक कंपनी है। जब स्नेहा का भाई वहां गया तो उसे अपमानित कर भगा दिया गया।

यह घटना एक बार फिर महाराष्ट्र में दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा की गंभीरता को उजागर करती है। मृतक विवाहिता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुटी है।  

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2025 11:03 am

Published on:

11 Aug 2025 10:47 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Pune: रक्षाबंधन पर भाई खाली हाथ आया… पति की धमकी के बाद 27 वर्षीय बहन ने लगाई फांसी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.