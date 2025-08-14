महाराष्ट्र: जलगांव में सुलेमान खान की हत्या के पीछे क्या थी वजह? SIT करेगी जांच, अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार

सुलेमान को बचाने आये उसके माता-पिता, बहन और बुजुर्ग दादा को भी हैवान बन चुकी भीड़ ने नहीं बख्शा। सुलेमान को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह खून से लथपथ हो गया। किसी तरह भीड़ से बचाकर परिजन उसे घर लाये, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सुलेमान इंटरमीडिएट के बाद पुलिस में भर्ती होना चाहता था और इसके लिए वह पिछले कुछ दिनों से तैयारी भी कर रहा था।