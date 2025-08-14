Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

महाराष्ट्र: जलगांव में सुलेमान खान की हत्या के पीछे क्या थी वजह? SIT करेगी जांच, अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार

Suleman Khan Mob Lynching Case: मामले की गंभीरता को देखते हुए जलगांव पुलिस अलर्ट मोड पर है, जबकि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित की जाएगी।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 14, 2025

Jalgaon Suleman Khan Mob lynching
जलगांव में 21 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या

महाराष्ट्र के जलगांव जिले के जामनेर तालुका के बेतावद खुर्द गांव में 21 वर्षीय युवक सुलेमान खान की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। घटना के बाद फैले तनाव को देखते हुए जामनेर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जबकि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का फैसला लिया है।

पुलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी ने गुरुवार को बताया कि अगले एक-दो दिनों में एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की जाएगी। दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। पुलिस के अनुसार, मृतक सुलेमान खान की हत्या के आरोप में अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में और भी लोगों की संलिप्तता की संभावना है और पुलिस उनकी पहचान कर पकड़ने का प्रयास कर रही है।

कैसे हुई वारदात?

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को वारदात के दिन सुलेमान एक दूसरे समुदाय की 17 वर्षीय लड़की के साथ जामनेर के एक साइबर कैफे में बैठा था। तभी कुछ युवक वहां पहुंचे और दोनों को जबरन वहां से ले गए। आरोपियों ने सुलेमान की बेरहमी से पिटाई की और उसे गांव ले गए। जहां उसने दम तोड़ दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई।

घटना के बाद बेतावद खुर्द और आसपास के क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मृतक के परिजनों और समुदाय ने निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की, जिसके बाद एसआईटी गठित करने का निर्णय लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इकलौते बेटा था सुलेमान

21 वर्षीय युवक सुलेमान खान अपने माता-पिता के इकलौते बेटा था। बताया जा रहा है कि जामनेर शहर के एक साइबर कैफे में वह एक नाबालिग लड़की के साथ बैठा था, जिसकी भनक उसके गांव के कुछ युवकों को लग गई। इसके बाद, युवकों के एक समूह ने सोमवार शाम कैफे में पहुंचकर सुलेमान की बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे बस स्टैंड पर और फिर गांव लाकर उसके घर के पास भी पीटा।

बचाने आए परिजनों को भी पीटा

सुलेमान को बचाने आये उसके माता-पिता, बहन और बुजुर्ग दादा को भी हैवान बन चुकी भीड़ ने नहीं बख्शा। सुलेमान को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह खून से लथपथ हो गया। किसी तरह भीड़ से बचाकर परिजन उसे घर लाये, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सुलेमान इंटरमीडिएट के बाद पुलिस में भर्ती होना चाहता था और इसके लिए वह पिछले कुछ दिनों से तैयारी भी कर रहा था।

मृतक युवक के पिता रहीम की शिकायत पर जामनेर पुलिस थाने में 10 से 12 लोगों के खिलाफ मॉब लिंचिंग और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. रेड्डी ने बताया कि सुलेमान की मौत के लिए जिम्मेदार भीड़ में शामिल 10 संदिग्धों की पहचान हो गई है, जिनमें से 8 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें अलग-अलग जगहों पर भेजी गई हैं।

Updated on:

14 Aug 2025 06:47 pm

Published on:

14 Aug 2025 06:46 pm

महाराष्ट्र: जलगांव में सुलेमान खान की हत्या के पीछे क्या थी वजह? SIT करेगी जांच, अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार

