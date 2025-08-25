8 सितंबर को देह त्याग कर वैकुंठ जाएंगे… 20 लोगों के फैसले से हड़कंप! पुलिस और तहसीलदार ने लगाई दौड़

बता दें कि रामपाल महाराज हरियाणा का रहने वाला है। इस समय वह हिसार सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। हरियाणा में वह सतलोक आश्रम चलाता था। 2014 में कोर्ट ने एक मामले में उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। 18 नवंबर 2014 को पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए आश्रम गई। उस समय रामपाल ने खुद को आश्रम में बंद कर लिया और समर्थकों का घेरा बना लिया। जब पुलिस ने आश्रम में घुसने की कोशिश की तो समर्थकों ने हमला कर दिया। करीब तीन दिनों तक पुलिस और रामपाल के समर्थकों के बीच भीषण संघर्ष हुआ था, जिसमें पांच पुलिसकर्मी मारे गए थे। आखिरकार 20 नवंबर को पुलिस ने रामपाल और 15 समर्थकों को गिरफ्तार किया। 2018 में इस मामले में रामपाल महाराज को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।