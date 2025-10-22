Patrika LogoSwitch to English

भाईदूज की खरीदारी करने गए थे, टेंपो ने उड़ाया, भाई-बहन और 3 साल की भतीजी की मौत!

Maharashtra Accident: हादसे के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन एंबुलेंस देरी से पहुंची।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 22, 2025

kolhapur accident

भाईदूज से पहले छीनी परिवार की खुशियां, भाई-बहन समेत तीन की दर्दनाक मौत

महाराष्ट्र के कोल्हापुर-राधानगरी मार्ग पर भाईदूज से ठीक पहले हुए भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की दिवाली की खुशियां मातम में बदल दीं। मंगलवार दोपहर लगभग 1 बजे कौलव गांव के पास तेज रफ्तार टेंपो ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल है।

भतीजा आईसीयू में भर्ती

मिली जानकारी के मुताबिक, श्रीकांत कांबले (30), उनकी बहन दीपाली गुरुनाथ कांबले (28) और श्रीकांत की तीन वर्षीय भतीजी शिवज्ञा कांबले की मौत हो गई है। जबकि दीपाली का 10 वर्षीय बेटा अथर्व की हालत नाजुक बनी हुई है। कोल्हापुर के सीपीआर अस्पताल में आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है।

हादसे ने छीनी परिवार की खुशियां

हादसे के बाद कांबले परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत अपनी सगी बहन दीपाली और उसके दोनों बच्चों शिवज्ञा और अथर्व के साथ दिवाली की खरीदारी करने गए थे। खरीदारी के बाद वे बाइक से तरसंबले गांव (Tarasmable) लौट रहे थे, तभी कौलव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार टेंपो ने उन्हें टक्कर मार दी।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि एंबुलेंस देर से पहुंची, जिससे तीनों की जान नहीं बच सकी।

पति की हो चुकी है मौत

बताया जा रहा है कि दीपाली का विवाह 2011 में कागल तालुका के शेंडूर निवासी गुरुनाथ कांबले से हुआ था, लेकिन कुछ समय पहले ही गुरुनाथ का निधन हो गया। पति के निधन से दीपाली पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि बच्चों की ख़ुशी के लिए वह दिवाली और भाईदूज मनाने मायके आई थीं।

इस हृदयविदारक हादसे ने त्योहारों की रौनक के बीच पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। कोल्हापुर-राधानगरी मार्ग पर बढ़ते हादसों को लेकर लोगों में आक्रोश है। कुछ ही दिनों पहले इसी मार्ग पर एक कॉलेज छात्रा की भी मौत हुई थी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क की खराब हालत और प्रशासन की लापरवाही इन हादसों का प्रमुख कारण है।

Published on:

22 Oct 2025 05:04 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / भाईदूज की खरीदारी करने गए थे, टेंपो ने उड़ाया, भाई-बहन और 3 साल की भतीजी की मौत!

बड़ी खबरें

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

