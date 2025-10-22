भाईदूज की खरीदारी करने गए थे, टेंपो ने उड़ाया, भाई-बहन और 3 साल की भतीजी की मौत!

महाराष्ट्र के कोल्हापुर-राधानगरी मार्ग पर भाईदूज से ठीक पहले हुए भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की दिवाली की खुशियां मातम में बदल दीं। मंगलवार दोपहर लगभग 1 बजे कौलव गांव के पास तेज रफ्तार टेंपो ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल है।