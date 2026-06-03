कोल्हापुर: पहचान पत्र बनाने के बहाने युवती से सामूहिक बलात्कार, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

पुलिस ने चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 6 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं। पीड़िता के आरोपों के आधार पर डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।