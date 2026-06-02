जिसे माना भाई, उसी ने सिर और पीठ में दागी गोली! गोल्ड मेडलिस्ट पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या की गुत्थी सुलझी

Para Athlete Chirag Tyagi Murder Case: गोल्ड मेडलिस्ट 24 वर्षीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज कुछ दिनों में सुलझा ली है। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने खेल जगत को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि चिराग का हत्यारा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, बल्कि उनका करीबी दोस्त और साथी खिलाड़ी ही निकला। पुलिस ने इस मामले में 22 वर्षीय यश खटीक और 23 वर्षीय गगन त्यागी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। वहीं हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल मुहैया कराने वाला तीसरा आरोपी अभिनव उर्फ अभय अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।