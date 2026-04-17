Latur: ढाबे पर शराब और सिगरेट के साथ पेपर जांचते दिखे शिक्षक, वीडियो वायरल होने पर बड़ी कार्रवाई

महाराष्ट्र के लातूर से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निजी स्कूल के कुछ शिक्षक शराब और सिगरेट के साथ छात्रों की उत्तरपुस्तिकाएं जांचते हुए कैमरे में कैद हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।