Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र: 20 से ज्यादा नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव स्थगित, पवार परिवार का ‘गढ़’ भी शामिल

Maharashtra Local Body Elections: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 20 दिसंबर को इन सभी स्थगित निकायों में मतदान कराया जाएगा। इस फैसले से चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित रहेगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 01, 2025

Maharashtra local body elections

महाराष्ट्र में 20 जगहों के निकाय चुनाव स्थगित (Photo: X/EC)

महाराष्ट्र में दो दिसंबर को होने वाले नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों से ठीक पहले बड़ा बदलाव सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी अनियमितताओं और अदालतों में लंबित मामलों के कारण कम से कम 20 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव टाल दिए हैं। अब इन स्थानों पर मतदान 20 दिसंबर को होगा।

बरामती सहित कई क्षेत्रों में चुनाव टला

सबसे ज्यादा चर्चा बरामती की हो रही है, जो उपमुख्यमंत्री अजित पवार का गढ़ माना जाता है। यहां भी चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। दरअसल बरामती नगर परिषद और फुरसुंगी-उरुली देवाची नगर परिषद में अध्यक्ष पद से जुड़ी अपीलों पर जिला न्यायालय ने निर्णय 26 नवंबर को सुनाया। इसके अलावा, दोनों नगर परिषदों में सदस्य पदों से संबंधित आदेश भी 22 नवंबर के बाद जारी किए गए। इन्हीं देरी को आधार बनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने दोनों नगर परिषदों के अध्यक्ष और सदस्य पदों सहित पूरे आम चुनाव को स्थगित करने का आदेश दिया। अब इन निकायों के लिए मतदान 20 दिसंबर को होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनावी प्रतीकों के आवंटन से जुड़ी अपीलों का गलत ढंग से निपटारा, फैसलों में देरी, लिखित आदेशों का अभाव, कई मामलों में सुनवाई न होना और कुछ मामलों का अदालत में लंबित होना पूरे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था। इसी वजह से यह फैसला लिया गया।

किन क्षेत्रों में चुनाव टाले गए?

रिपोर्टों के अनुसार, जिन सीटों पर चुनाव स्थगित हुए हैं, उनमें अंबरनाथ के 59 वार्ड, बदलापुर के 49 में से 6 वार्ड, पुणे जिले की 17 स्थानीय संस्थाओं में से 6 पर, मराठवाड़ा क्षेत्र के 3 नगर परिषद और 18 वार्ड शामिल हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि तलेगांव दाभाडे, लोनावला, दौंड और सासवड नगर परिषदों में सदस्य पद से संबंधित अपीलों में भी देरी हुई। इन सभी मामलों में अदालत के फैसले आखिरी तारीख के बाद आए, जिसकी वजह से संबंधित वार्डों के चुनाव आगे बढ़ाने पड़े हैं।

चुनाव टलने पर प्रदेश के मंत्री व भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, “जहां उम्मीदवारों पर आपत्तियां दर्ज हुई थीं, वहां उन्हें वापस लेने या स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इसी वजह से कुछ लोग बॉम्बे हाईकोर्ट भी गए। नियमों के अनुसार प्रतीक आवंटन और प्रचार के लिए उम्मीदवारों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए। इसलिए आयोग ने कुछ क्षेत्रों में चुनाव टालने का फैसला किया है। हम आयोग के फैसले का पालन करेंगे।”

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 20 दिसंबर को इन सभी स्थगित निकायों में मतदान कराया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इस फैसले से चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Dec 2025 01:23 pm

Published on:

01 Dec 2025 01:16 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: 20 से ज्यादा नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव स्थगित, पवार परिवार का ‘गढ़’ भी शामिल

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाराष्ट्र में महिला कर्मचारी को परेशान करने के आरोप में मेडिकल अफसर जड़े थप्पड़

राष्ट्रीय

तलाक के 4 साल बाद सामंथा और राज की दूसरी शादी की अफवाहों के बीच, एक्स-वाइफ ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

तलाक के 4 साल बाद सामंथा और राज की दूसरी शादी की अफवाहों के बीच, एक्स-वाइफ ने किया क्रिप्टिक पोस्ट
बॉलीवुड

जल्दबाजी में क्यों हुआ था धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार? हेमा मालिनी ने किया बड़ा खुलासा

Why was dharmendra funeral hurried hema malini tells i regrets regrets fans could not meet dharmendra
बॉलीवुड

जान की दुश्मन बन रही मुंबई की हवा, लागू हुआ GRAP-4, जानें किस-किस काम पर लगी रोक

Grap 4 in mumbai
राष्ट्रीय

मीटिंग के लिए बुलाया और कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया… मुंबई की फार्मा कंपनी में महिला से हैवानियत

Mumbai woman stripping case
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.