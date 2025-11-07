Shocking! बेटे ने कुल्हाड़ी से माता-पिता को काटा, फिर फंदे से झूला, बाल-बाल बचे 2 मासूम

स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी विशाल को लंबे समय से शराब की लत थी और इसी वजह से घर में रोज झगड़े होते थे। नशे की हालत में वह माता-पिता से बदतमीजी और मारपीट भी करता था। लेकिन विशाल बचपन में बेहद होनहार था, पढ़ाई में हमेशा आगे रहता था। लेकिन बुरी संगति के कारण वह धीरे-धीरे बिगड़ते गया और शराब की लत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने नौकरी छोड़ दी, उसकी शादी टूट गई। घर में तनाव का माहौल रहने लगा। आखिरकार बीती रात शराब के नशे में उसने यह भयानक कदम उठा लिया।