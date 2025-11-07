Patrika LogoSwitch to English

Shocking! बेटे ने कुल्हाड़ी से माता-पिता को काटा, फिर फंदे से झूला, बाल-बाल बचे 2 मासूम

Maharashtra Crime: पुलिस के अनुसार, परिवार में पिछले कुछ समय से खेती की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 07, 2025

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चिखली तालुका के सावरगांव डुकरे गांव में एक बेटे ने शराब के नशे में अपने ही माता-पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और इसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह वारदात देर रात हुई, जिससे पूरा गांव सन्न रह गया।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान सुभाष (67), उनकी पत्नी लता (55) और उनका बेटा विशाल (32) के रूप में हुई है। शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि परिवार में पिछले कुछ समय से खेती की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात से नाराज होकर विशाल ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी विशाल को लंबे समय से शराब की लत थी और इसी वजह से घर में रोज झगड़े होते थे। नशे की हालत में वह माता-पिता से बदतमीजी और मारपीट भी करता था। लेकिन विशाल बचपन में बेहद होनहार था, पढ़ाई में हमेशा आगे रहता था। लेकिन बुरी संगति के कारण वह धीरे-धीरे बिगड़ते गया और शराब की लत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने नौकरी छोड़ दी, उसकी शादी टूट गई। घर में तनाव का माहौल रहने लगा। आखिरकार बीती रात शराब के नशे में उसने यह भयानक कदम उठा लिया।

घटना के वक्त विशाल का बड़ा भाई घर पर नहीं था। उसके दो बच्चे 11 वर्षीय युवराज और 6 वर्षीय आर्या अपने दादा-दादी के बेहद करीब थे और अक्सर उन्हीं के पास रहते थे। लेकिन सौभाग्य से बीते दो-तीन दिनों से वे वहां नहीं गए थे। इस वजह से दोनों की जान बच गई।

आज सुबह जब गांववालों ने तीनों के शव देखे, तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। कुछ ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और सभी सबूत जुटाए। बुलढाणा जिले की यह घटना एक दर्दनाक सबक बन गई है कि नशे की लत कैसे एक पूरे परिवार को तबाह कर सकती है।

Updated on:

07 Nov 2025 09:51 pm

Published on:

07 Nov 2025 09:50 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Shocking! बेटे ने कुल्हाड़ी से माता-पिता को काटा, फिर फंदे से झूला, बाल-बाल बचे 2 मासूम

