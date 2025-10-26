कैसे न कांपा हाथ! पत्नी मायके गई तो पिता बना हैवान, ढाई साल की जुड़वां बेटियों का काट दिया गला

इसके बाद 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा के दिन राहुल दोनों बच्चियों को लेकर वाशिम जिले के मानोरा तालुका में अपने पैतृक गांव रुई जा रहा था। रास्ते में उसने आत्महत्या के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर उसने दोपहर में एक सुनसान जगह पर दोनों बच्चियों की कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी। वह सीधे अपने गांव गया। चार दिन तक उसने यह बात किसी से नहीं बताई। आखिरकार, अपराधबोध होने पर उसने 24 अक्टूबर की शाम खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और गुनाह कबूल किया।