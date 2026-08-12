मराठी नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से उत्तर भारतीयों पर बड़ा संकट

विधान 22(3A) के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। पहली बार नियम तोड़ने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है, जबकि बार-बार उल्लंघन करने की स्थिति में वाहन का परमिट स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। मुंबई और पुणे जैसे बड़े महानगरीय क्षेत्रों में इस नियम को सख्ती से लागू किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में गैर-मराठी भाषी चालकों के सामने जल्द से जल्द मराठी भाषा सीखने की चुनौती बढ़ गई है।