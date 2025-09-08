महाराष्ट्र में अपनी ही सरकार के खिलाफ मंत्री ने खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री के फैसले को कोर्ट में देंगे चुनौती

ओबीसी कोटे में मराठाओं को आरक्षण देने की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटील ने हाल ही में मुंबई के आजाद मैदान में पांच दिन तक अनशन किया। जिसके चलते फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण लागू करने के लिए हैदराबाद गजट लागू करने की घोषणा की। इससे मराठाओं को कुनबी श्रेणी के तहत ओबीसी आरक्षण का फायदा मिल सके। सरकार के इस निर्णय से ओबीसी समाज नाराज हो गया। इसी पृष्ठभूमि में अब मंत्री छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal Maratha Reservation Protest) ने इससे जुड़े जीआर के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपनी ही सरकार को अदालत में घसीटने का फैसला किया है।