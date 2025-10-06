Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में मंत्री ने मारा छापा, नकदी जब्त की, अफसरों के फूले हाथ पांव

Chandrashekhar Bawankule Raid: राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर में सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में छापा मारा और एक अधिकारी की मेज से नकदी बरामद की।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 06, 2025

Chandrashekhar Bawankule Raid on Nagpur Sub-Registrar Office

नागपुर में उप-रजिस्ट्रार कार्यालय पर राजस्व मंत्री बावनकुले का छापा (Patrika Photo)

नागपुर में सोमवार को महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (Chandrashekhar Bawankule) ने उप-रजिस्ट्रार कार्यालय (Sub-Registrar Office Nagpur) पर अचानक छापा मारा। यह कार्रवाई आम जनता से रिश्वत वसूलने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई। बताया जा रहा है कि पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल होने के बावजूद कुछ अधिकारी अवैध तरीकों से पैसे वसूल रहे हैं। इसकी कई शिकायतें प्रशासन को मिली थी।

छापेमारी के दौरान मंत्री बावनकुले ने एक अधिकारी की मेज के ड्रावर में छिपी नकदी बरामद की। इसके बाद उन्होंने आगे की जांच के लिए तुरंत पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने भी तलाशी ली। जिसके बाद राजस्व मंत्री ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं।

रिश्वतखोरी की शिकायत के चलते मंत्री के अचानक निरीक्षण और पैसे की बरामदगी से कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस घटना से सब रजिस्ट्रार कार्यालय में चल रही भ्रष्ट गतिविधियों की शिकायत सच साबित हुई है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे- मंत्री

मंत्री बावनकुले ने कहा, “हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और सभी सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अगर किसी नागरिक से रिश्वत मांगी जाती है तो वह बिना हिचकिचाहट सीधे संबंधित अधिकारियों को शिकायत करें।“

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। फिलहाल जांच अभी जारी है और आगे की जानकारी मिलने का इंतजार है।

हाल ही में महाराष्ट्र ने डिजिटल सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। इसके तहत महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू की गई। प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा को लागू करने वाला देश का 17वां राज्य बन गया है। इस नई प्रणाली के तहत लगभग 50 हजार दस्तावेजों के लिए अब ई-बॉन्ड की सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रणाली राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा लिमिटेड (एनईएसएल) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के तकनीकी सहयोग से विकसित की गई है।

उन्होंने कहा, इस डिजिटल पहल से आयातकों और निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सरल हो जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। यह कदम महाराष्ट्र को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में और मजबूत बनाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Oct 2025 06:53 pm

Published on:

06 Oct 2025 06:35 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में मंत्री ने मारा छापा, नकदी जब्त की, अफसरों के फूले हाथ पांव

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

इस ‘ड्रीम गर्ल’ पर मरते थे ये 3 सुपरस्टार, फिर भी 4 बच्चों के पिता संग रचाई शादी

इस 'ड्रीम गर्ल' पर मरते थे ये 3 सुपरस्टार, फिर भी 4 बच्चों के पिता संग रचाई शादी
बॉलीवुड

कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहीं नफीसा अली का छलका दर्द, बोली- मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरा पॉजिटिव पावर …

कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहीं नफीसा अली का छलका दर्द, बोली- मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरा पॉजिटिव पावर ...
बॉलीवुड

जीवन में कुछ नहीं बचा है…साइनिंग ऑफ! 95% मार्क्स पाने वाले छात्र ने की आत्महत्या

Dath
मुंबई

साउथ के थलाइवा ने 74 साल की उम्र में भी नहीं तोड़ी ये परंपरा, भक्ति में डूबे आए नजर

साउथ के थलाइवा ने 74 साल की उम्र में भी नहीं तोड़ी ये परंपरा, भक्ति में डूबे आए नजर
टॉलीवुड

यौन संबंध का बनाया दबाव, 1.5 करोड़ रुपये वसूले! नामी वकील के साथ युवती ने खेला ‘डर्टी गेम’

mumbai Advocate blackmail
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.