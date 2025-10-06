सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में मंत्री ने मारा छापा, नकदी जब्त की, अफसरों के फूले हाथ पांव

हाल ही में महाराष्ट्र ने डिजिटल सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। इसके तहत महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू की गई। प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा को लागू करने वाला देश का 17वां राज्य बन गया है। इस नई प्रणाली के तहत लगभग 50 हजार दस्तावेजों के लिए अब ई-बॉन्ड की सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रणाली राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा लिमिटेड (एनईएसएल) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के तकनीकी सहयोग से विकसित की गई है।