MPSC परीक्षा में बाजी मारने वाली अश्विनी केदारी की मौत, दर्दनाक हादसे में झुलसा था 80% शरीर

महज 30 साल की उम्र में अश्विनी ने दुनिया को अलविदा कह दिया, यह हादसा पूरे इलाके को स्तब्ध कर गया है। घटना 28 अगस्त की सुबह की है। अश्विनी पढ़ाई के लिए जल्दी उठी थीं। उन्होंने नहाने के लिए बाल्टी में हिटर लगाकर पानी गरम किया था। इस दौरान थोड़ी देर आंख लग गई। जब उठीं तो पानी पूरी तरह उबल चुका था। बताया जा रहा है कि अश्विनी ने हिटर बंद करके बाल्टी उठाने की कोशिश की तो अचानक पैर फिसल गया और उबलता पानी उन पर गिर गया। इस हादसे में अश्विनी करीब 80 फीसदी झुलस गई। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत पिंपरी-चिंचवड के डीवाई पाटील अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज महंगा होने के कारण सामाजिक संगठनों ने मदद की अपील की और कई लोगों ने सहयोग भी किया। लेकिन करीब ग्यारह दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार अश्विनी ने दम तोड़ दिया।