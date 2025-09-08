Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

MPSC परीक्षा में बाजी मारने वाली अश्विनी केदारी की मौत, दर्दनाक हादसे में झुलसा था 80% शरीर

Ashwini Kedari MPSC : 30 वर्षीय अश्विनी केदारी एक किसान परिवार से थीं। मेहनत और लगन से उन्होंने एमपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की थी।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 08, 2025

MPSC PSI topper Ashwini Kedari
अश्विनी केदारी ने डीएम बनने का देखा था सपना (Photo: FB)

महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ तालुका के पालू गांव की बेटी और महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की 2023 परीक्षा में पुलिस उपनिरीक्षक पद के लिए राज्य की लड़कियों में प्रथम स्थान हासिल करने वाली अश्विनी केदारी (30) का अकस्मात निधन हो गया है। पिछले ग्यारह दिनों से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। गणेश विसर्जन के दिन पीएसआई अश्विनी की मौत हो गई।

महज 30 साल की उम्र में अश्विनी ने दुनिया को अलविदा कह दिया, यह हादसा पूरे इलाके को स्तब्ध कर गया है। घटना 28 अगस्त की सुबह की है। अश्विनी पढ़ाई के लिए जल्दी उठी थीं। उन्होंने नहाने के लिए बाल्टी में हिटर लगाकर पानी गरम किया था। इस दौरान थोड़ी देर आंख लग गई। जब उठीं तो पानी पूरी तरह उबल चुका था। बताया जा रहा है कि अश्विनी ने हिटर बंद करके बाल्टी उठाने की कोशिश की तो अचानक पैर फिसल गया और उबलता पानी उन पर गिर गया। इस हादसे में अश्विनी करीब 80 फीसदी झुलस गई। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत पिंपरी-चिंचवड के डीवाई पाटील अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज महंगा होने के कारण सामाजिक संगठनों ने मदद की अपील की और कई लोगों ने सहयोग भी किया। लेकिन करीब ग्यारह दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार अश्विनी ने दम तोड़ दिया।

अश्विनी एक किसान परिवार से थीं। मेहनत और लगन से उन्होंने एमपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की थी और पुलिस उपनिरीक्षक (PSI) यानी दरोगा पद के लिए लड़कियों में प्रथम स्थान हासिल किया था। उनका सपना आगे चलकर जिलाधिकारी बनने का था और उसी दिशा में वे तैयारी कर रही थीं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

ये भी पढ़ें

Shocking! भांजे की मौत से डिप्रेशन में गई मौसी, 3 साल की भांजी की हत्या की, फिर फंदे से झूली
मुंबई
Maharashtra woman police officer

अश्विनी के निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दोस्तों और सहकर्मियों में गहरा शोक व्याप्त है। गणेशोत्सव की खुशियों के बीच आई इस दुखद खबर ने पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र को गमगीन कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Sept 2025 11:43 am

Published on:

08 Sept 2025 10:57 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / MPSC परीक्षा में बाजी मारने वाली अश्विनी केदारी की मौत, दर्दनाक हादसे में झुलसा था 80% शरीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.