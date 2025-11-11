Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

Maharashtra: इस नगर निगम में नहीं लड़ेगी ‘महायुति’, NCP ने मेयर पद समेत 15 प्रत्याशियों का किया ऐलान

Lonavala Municipal Corporation Election 2025: महाराष्ट्र के लोनावला नगर परिषद चुनाव में सियासी पारा हाई हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 11, 2025

Maharashtra politics Mahayuti MNS UBT

निकाय चुनाव को लेकर महायुति में खींचतान (Photo: x/@MahaMic)

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम के ऐलान बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी बीच अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने लोनावला नगरपरिषद चुनाव (Lonavala Election) के लिए अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी ने लोनावला नगर परिषद चुनाव 2025 के मेयर पद के लिए राजेंद्र सोनावणे को उम्मीदवार बनाया है। जबकि 15 उम्मीदवारों का नाम एनसीपी ने घोषित किया है। खास बात यह है कि भाजपा नीत महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी ने इस चुनाव में अकेले दम पर मैदान में उतरने का फैसला किया है।

इससे पहले भाजपा (BJP) ने भी अपनी 11 उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए अकेले चुनाव लड़ने पर मुहर लगाई। अब एनसीपी के इस ऐलान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि लोनावला में स्थानीय राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल गया है। और आने वाले दिनों में यहां का चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है।

स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन पर सस्पेंस

हाल ही में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि एनसीपी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सीटों की समीक्षा कर रही है और गठबंधन पर फैसला अगले कुछ दिनों में लिया जाएगा। यह फैसला स्थानीय राजनीति के आधार पर लिया जाएगा। सत्तारूढ़ महायुति में एनसीपी के अलावा भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी शामिल है।

शनिवार को एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा, हम महायुति के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़े थे। हमारा मानना ​​है कि हम प्रमुख स्थानों पर महायुति के रूप में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन के लिए स्थानीय स्थिति पर भी विचार करेंगे। अकेले या महायुति के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ने का अंतिम फैसला अगले कुछ दिनों में लिया जाएगा।

गौरतलब हो कि राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी।

Published on:

11 Nov 2025 09:37 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Maharashtra: इस नगर निगम में नहीं लड़ेगी ‘महायुति’, NCP ने मेयर पद समेत 15 प्रत्याशियों का किया ऐलान

