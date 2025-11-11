Maharashtra: इस नगर निगम में नहीं लड़ेगी ‘महायुति’, NCP ने मेयर पद समेत 15 प्रत्याशियों का किया ऐलान

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम के ऐलान बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी बीच अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने लोनावला नगरपरिषद चुनाव (Lonavala Election) के लिए अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है।