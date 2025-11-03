20 वर्षीय तीरंदाज की ट्रेन से गिरने से मौत, नेशनल लेवल पर जीता था 8 गोल्ड मेडल

राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अनुसार, 20 वर्षीय अर्जुन शकूर बस्ती-मुंबई सेंट्रल एसी स्पेशल ट्रेन से अपने टीम के साथ मुंबई लौट रहे थे। रात करीब 8 बजकर 45 मिनट पर जब ट्रेन कोटा जंक्शन पर रुकने के लिए धीमी हो रही थी। तभी अर्जुन कुछ अन्य लोगों के साथ खाना खाने के लिए दूसरे डिब्बे में जाने के लिए बी4 डिब्बे के गेट पर खड़े थे। इस दौरान अर्जुन का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में गिर पड़े।