मुंबई

बगल में सो रही थी मां, पड़ोसी घर में घुसकर बेटी से करता रहा दरिंदगी, फिर… महाराष्ट्र में शर्मनाक घटना

Maharashtra News : घटना की रात आरोपी युवती के घर में घुस गया। उस समय लड़की और उसकी मां गहरी नींद में थीं। आरोपी ने पीड़िता का गला घोंटकर उसे मारने की भी कोशिश की।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 15, 2025

CG News: लापता बच्चों के मामले में कोडिंग लागू- नाम नहीं, V-1/V-2 से होगी पंजीकरण...(photo-patrika)
CG News: लापता बच्चों के मामले में कोडिंग लागू- नाम नहीं, V-1/V-2 से होगी पंजीकरण...(photo-patrika)

महाराष्ट्र (Maharashtra Rape Crime) के अकोला जिले (Akola Crime) से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुछ ही दिन पहले गणेश विसर्जन के दिन 6 सितंबर को नाबालिग लड़की के साथ हुए अत्याचार की घटना से जिला दहल उठा था। उस समय सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल और नागरिकों ने मोर्चा निकालकर पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यह मामला अभी ताजा ही था कि अकोला शहर के बड़ी उमरी इलाके में एक और भयावह घटना घट गई।

जानकारी के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाला नितिन रामकृष्ण खंडारे (38) ने 10 सितंबर को अपनी पड़ोस में रहने वाली एक मूक-बधिर लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना की रात आरोपी चोरी-छिपे लड़की के घर में घुसा, उस समय पीड़िता और उसकी मां गहरी नींद में थीं। आरोपी ने पहले दरवाजे-खिड़कियां बंद कर दीं और फिर लड़की के मुंह पर रुमाल रखकर उसका गला दबाने की कोशिश की। इस दौरान लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को धक्का दिया और किसी तरह दरवाजा खोलकर घर से बाहर भाग निकली। तभी आरोपी भी मौके से फरार हो गया।

दरअसल मां और बेटी दोनों ही सुन और बोल नहीं सकती हैं। इस वजह से पास में सो रही पीड़िता की मां को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में पीड़ित लड़की ने इशारों के जरिये अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी नितिन खंडारे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता के बयान के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी नितिन खंडारे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की 74, 75 (1), 333 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर, इस घटना ने एक बार फिर अकोला की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों में भारी रोष है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग हो रही है।

Updated on:

15 Sept 2025 02:47 pm

Published on:

15 Sept 2025 02:37 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बगल में सो रही थी मां, पड़ोसी घर में घुसकर बेटी से करता रहा दरिंदगी, फिर… महाराष्ट्र में शर्मनाक घटना

