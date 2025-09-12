मेरा पति नपुंसक है, ससुर बना रहे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव… बहू ने पूर्व ACP पर लगाए आरोप

महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से एक सनसनीखेज और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नवविवाहिता ने अपने ससुर, पति और सास पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि रिटायर्ड पुलिस उपायुक्त (ACP) उसके ससुर ने उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, वहीं पति और सास ने भी चुप रहकर उनका साथ दिया।
पीड़िता ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाए हुए मामला दर्ज कराया है। महिला ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी को केवल पांच महीने हुए हैं। शादी के पंद्रह दिन बाद वह पति के साथ हनीमून पर महाबलेश्वर हिल स्टेशन गई थी, लेकिन उसने दावा किया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी पूरी तरह शुरू ही नहीं हुई। उसका आरोप है कि पति ने शारीरिक संबंध बनाने से साफ इनकार कर दिया और बाद में पता चला कि पति नपुंसक है।
महिला का कहना है कि जब उसने यह बात अपने ससुर (पूर्व एसीपी) और सास को बताई, तो उन्होंने इलाज कराने की सलाह देने के बजाय उस पर दबाव डाला कि वह ससुर से ही शारीरिक संबंध बनाए ताकि परिवार वंश बढ़ सके और उनकी पोते-पोती की चाहत पूरी हो सके।
महिला ने आरोप लगाया कि ससुर कई बार बिना अनुमति उसके कमरे में घुस आया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। यह सब उसके साथ बार-बार हुआ और हर बार उस पर परिवार की प्रतिष्ठा और वंश बढ़ाने का हवाला देकर दबाव डाला गया।
पीड़िता का आरोप है कि इस पूरी घटना में उसके पति और सास ने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप ससुर का साथ दिया और उसे इस घिनौने कृत्य के लिए मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन अब वह इस प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस के पास पहुंची है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवाहिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी ससुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है।