Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

मेरा पति नपुंसक है, ससुर बना रहे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव… बहू ने पूर्व ACP पर लगाए आरोप

Pune Crime News: नवविवाहिता का आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में उसके पति और सास ने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे ससुर का मौन समर्थन किया। सभी उसे इस घृणित कृत्य के लिए मजबूर करते थे।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 12, 2025

Pune Sasur daughter-in-law crime
सांकेतिक तस्वीर (Patrika Photo)

महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से एक सनसनीखेज और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नवविवाहिता ने अपने ससुर, पति और सास पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि रिटायर्ड पुलिस उपायुक्त (ACP) उसके ससुर ने उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, वहीं पति और सास ने भी चुप रहकर उनका साथ दिया।

पीड़िता ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाए हुए मामला दर्ज कराया है। महिला ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी को केवल पांच महीने हुए हैं। शादी के पंद्रह दिन बाद वह पति के साथ हनीमून पर महाबलेश्वर हिल स्टेशन गई थी, लेकिन उसने दावा किया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी पूरी तरह शुरू ही नहीं हुई। उसका आरोप है कि पति ने शारीरिक संबंध बनाने से साफ इनकार कर दिया और बाद में पता चला कि पति नपुंसक है।

महिला का कहना है कि जब उसने यह बात अपने ससुर (पूर्व एसीपी) और सास को बताई, तो उन्होंने इलाज कराने की सलाह देने के बजाय उस पर दबाव डाला कि वह ससुर से ही शारीरिक संबंध बनाए ताकि परिवार वंश बढ़ सके और उनकी पोते-पोती की चाहत पूरी हो सके।

ये भी पढ़ें

रिश्ते शर्मशार: पिता ने 17 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, प्रेग्नेंट होने के बाद DNA टेस्ट से खुला राज
मुंबई
Maharashtra minor girl rape

महिला ने आरोप लगाया कि ससुर कई बार बिना अनुमति उसके कमरे में घुस आया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। यह सब उसके साथ बार-बार हुआ और हर बार उस पर परिवार की प्रतिष्ठा और वंश बढ़ाने का हवाला देकर दबाव डाला गया।

पीड़िता का आरोप है कि इस पूरी घटना में उसके पति और सास ने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप ससुर का साथ दिया और उसे इस घिनौने कृत्य के लिए मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन अब वह इस प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस के पास पहुंची है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवाहिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी ससुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Sept 2025 03:31 pm

Published on:

12 Sept 2025 03:29 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मेरा पति नपुंसक है, ससुर बना रहे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव… बहू ने पूर्व ACP पर लगाए आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.