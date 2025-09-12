मेरा पति नपुंसक है, ससुर बना रहे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव… बहू ने पूर्व ACP पर लगाए आरोप

पीड़िता ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाए हुए मामला दर्ज कराया है। महिला ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी को केवल पांच महीने हुए हैं। शादी के पंद्रह दिन बाद वह पति के साथ हनीमून पर महाबलेश्वर हिल स्टेशन गई थी, लेकिन उसने दावा किया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी पूरी तरह शुरू ही नहीं हुई। उसका आरोप है कि पति ने शारीरिक संबंध बनाने से साफ इनकार कर दिया और बाद में पता चला कि पति नपुंसक है।