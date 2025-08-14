Pune: चाची को ‘आई लव यू’ कहने पर भड़का भतीजा, दोस्त को बुलाया और कर दी हत्या

Maharashtra News: पुणे (Pune News) के चंदननगर स्थित आंबेडकर इलाके में मंगलवार 12 अगस्त की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां मामूली विवाद ने 35 वर्षीय शख्स की जिंदगी छीन ली। रात करीब 8:30 बजे साईनाथ उर्फ खलीबली दत्तात्रय जानराव की दो युवकों ने हॉकी स्टिक और लात-घूंसों से इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस के मुताबिक, मृतक साईनाथ ने आरोपी आदित्य संतोष वाल्हेकर उर्फ सोन्या (21) की चाची से छेड़छाड़ करते हुए उसे ‘आई लव यू’ कहा था। इस बात से नाराज होकर आदित्य ने अपने दोस्त समर्थ उर्फ पप्पू करण शर्मा (22) के साथ मिलकर साईनाथ पर हमला कर दिया। दोनों ने हॉकी स्टिक और लात-घूंसों से इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई और दोनों फरार हो गए।
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सीमा ढाकणे ने बताया कि शुरू में पुलिस को लावारिस शव मिलने की सूचना मिली थी। जांच में मृतक की पहचान साईनाथ के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत मारपीट से हुई है, जिसके बाद मामला हत्या में बदल दिया गया।
हैरानी की बात यह है कि वारदात के बाद आरोपी आदित्य ने ही पुलिस को फोन कर सूचना दी कि एक व्यक्ति सड़क पर अचेत गिरा है। लेकिन गहन जांच में खुलासा हुआ कि उसी ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की थी।
चंदननगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की 103(1), 3(5) धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल, पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है ताकि इस वारदात के पीछे की पूरी साजिश सामने लाई जा सके।