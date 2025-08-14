Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

Pune: चाची को ‘आई लव यू’ कहने पर भड़का भतीजा, दोस्त को बुलाया और कर दी हत्या

Maharashtra Crime: पुणे पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल, पुलिस इस सनसनीखेज हत्या के हर पहलू की गहन जांच कर रही है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 14, 2025

Pune Murder
'आई लव यू' कहने पर शख्स की बेरहमी से हत्या

Maharashtra News: पुणे (Pune News) के चंदननगर स्थित आंबेडकर इलाके में मंगलवार 12 अगस्त की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां मामूली विवाद ने 35 वर्षीय शख्स की जिंदगी छीन ली। रात करीब 8:30 बजे साईनाथ उर्फ खलीबली दत्तात्रय जानराव की दो युवकों ने हॉकी स्टिक और लात-घूंसों से इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, मृतक साईनाथ ने आरोपी आदित्य संतोष वाल्हेकर उर्फ सोन्या (21) की चाची से छेड़छाड़ करते हुए उसे ‘आई लव यू’ कहा था। इस बात से नाराज होकर आदित्य ने अपने दोस्त समर्थ उर्फ पप्पू करण शर्मा (22) के साथ मिलकर साईनाथ पर हमला कर दिया। दोनों ने हॉकी स्टिक और लात-घूंसों से इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई और दोनों फरार हो गए।

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सीमा ढाकणे ने बताया कि शुरू में पुलिस को लावारिस शव मिलने की सूचना मिली थी। जांच में मृतक की पहचान साईनाथ के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत मारपीट से हुई है, जिसके बाद मामला हत्या में बदल दिया गया।

ये भी पढ़ें

मोहब्बत का खुमार चढ़ा तो लड़की बनी ‘चोर’, बॉयफ्रेंड के लिए चुराया 11 तोला सोना और डेढ़ लाख कैश
मुंबई
Maharashtra love crime

हैरानी की बात यह है कि वारदात के बाद आरोपी आदित्य ने ही पुलिस को फोन कर सूचना दी कि एक व्यक्ति सड़क पर अचेत गिरा है। लेकिन गहन जांच में खुलासा हुआ कि उसी ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की थी।

चंदननगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की 103(1), 3(5) धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल, पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है ताकि इस वारदात के पीछे की पूरी साजिश सामने लाई जा सके।

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Aug 2025 01:33 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Pune: चाची को ‘आई लव यू’ कहने पर भड़का भतीजा, दोस्त को बुलाया और कर दी हत्या

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.