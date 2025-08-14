Pune: चाची को ‘आई लव यू’ कहने पर भड़का भतीजा, दोस्त को बुलाया और कर दी हत्या

पुलिस के मुताबिक, मृतक साईनाथ ने आरोपी आदित्य संतोष वाल्हेकर उर्फ सोन्या (21) की चाची से छेड़छाड़ करते हुए उसे ‘आई लव यू’ कहा था। इस बात से नाराज होकर आदित्य ने अपने दोस्त समर्थ उर्फ पप्पू करण शर्मा (22) के साथ मिलकर साईनाथ पर हमला कर दिया। दोनों ने हॉकी स्टिक और लात-घूंसों से इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई और दोनों फरार हो गए।