शरद पवार, उद्धव और राज ठाकरे पहुंचे निर्वाचन आयोग, पूछा- इतनी गड़बड़ियों के साथ कैसे होगा निष्पक्ष चुनाव?

इस दौरान विपक्षी दलों ने अपने ज्ञापन में कहा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है और यह सवाल उठ रहा है कि क्या आयोग वास्तव में स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। उन्होंने मांग की कि आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हटाए गए मतदाताओं का पूरा विवरण सार्वजनिक करे और वेबसाइट पर सभी नामों की नवीनतम सूची जारी करे।