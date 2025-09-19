महाराष्ट्र में लेबोरेटरी केमिकल बनाने वाली कंपनी में भीषण धमाका, एक की मौत, 4 घायल

फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद फैक्ट्री में कामकाज रोक दिया गया है और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की जा रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने केमिकल संबंधित फैक्ट्रियों में सुरक्षा उपायों को और कड़ा करने की मांग की है।