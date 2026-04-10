चप्पल पहनकर लगाई 5 KM की दौड़! संघर्ष की कहानी सुन DCP की आंखें हुईं नम, तोहफे में दी ये खास चीज

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) में चल रही पुलिस भर्ती (Maharashtra Police Bharti) के दौरान एक ऐसा भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया, जिसने हर किसी का दिल छू लिया। जहां मैदान में अधिकतर युवा महंगे स्पोर्ट्स शूज पहनकर दौड़ रहे थे, वहीं एक युवक चप्पल पहनकर दौड़ता नजर आया। इस युवक के जज्बे को देख वहां मौजूद पुलिस उपायुक्त (DCP) भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाए।