मीरा रोड में ऑर्केस्ट्रा बार पर छापा: 3 नाबालिग समेत 16 लड़कियां रेस्क्यू, 13 गिरफ्तार

मीरा रोड पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। बचाई गई लड़कियों को पुनर्वास केंद्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह बार कब से इस तरह से चलाया जा रहा था और क्या यहां किसी बड़े मानव तस्करी रैकेट (Human Trafficking Case) के तार तो नहीं जुड़े हैं।