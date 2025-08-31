कुख्यात बदमाश लखन भोसले एनकाउंटर में ढेर, पुलिस टीम पर जानलेवा हमला पड़ा महंगा!

सातारा पुलिस का स्पेशल टीम उसकी तलाश में पुणे गई थी। शनिवार रात साढ़े सात बजे के करीब शिक्रापुर के मलटन फाटा इलाके में भोसले अपने साथियों के साथ पुलिस को मिला। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तभी उसने अचानक चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में कांस्टेबल सुजित भोसले को छाती और हाथ पर और तुषार भोसले को हाथ पर गंभीर जख्म हुए। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने जवाबी फायरिंग की। गोली लगते ही बदमाश गिर पड़ा।