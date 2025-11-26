महाराष्ट्र में बड़ा सियासी फेरबदल, विपक्ष के 43 नेता महायुति में शामिल, उद्धव को तगड़ा झटका

महाराष्ट्र में आगामी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों की हलचल तेज हो गई है। इस बीच, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को एक साल बीत चुके है। पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (MVA) की करारी हार हुई थी। अब एक साल बाद भी एमवीए अपने नेताओं को एकजुट रखने में संघर्ष करती दिख रही है। विपक्षी गठबंधन के 43 उम्मीदवार, जो चुनावों में दूसरे स्थान पर रहे थे, अब पाला बदलकर सत्तारूढ़ महायुति में शामिल हो चुके हैं। जिनमें सबसे ज्यादा संख्या भाजपा में जाने वालों की है। इसके अलावा तीन निर्दलीय भी भाजपा नीत गठबंधन में शामिल हो गए हैं। नेताओं के इस पलायन ने निकाय चुनावों में विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।