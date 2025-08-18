BJP ने शिंदे गुट में लगाई सेंध! कट्टर शिवसैनिक छोड़ेंगे पार्टी, निकाय चुनाव से पहले दिया बड़ा झटका

महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है। इससे पहले सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के घटक दलों ने अपनी-अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच दल-बदल की राजनीति भी तेज हो गई है। कई नेता अपने राजनीतिक समीकरणों के आधार पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इस बीच शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। शिंदे सेना के जिला संपर्क प्रमुख शिवाजी सावंत अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं।