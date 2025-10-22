Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

बिहार के बाद महाराष्ट्र में INDIA ब्लॉक में दरार! कांग्रेस बोली- अकेले लड़ेंगे BMC चुनाव, उद्धव सेना ने दिया करार जवाब

INDIA Bloc Rift: बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन में दरार पड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने मुंबई नगर निगम चुनाव (BMC Election) अकेले लड़ने का ऐलान किया है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 22, 2025

Uddhav Thackeray and Rahul Gandhi

उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी (Photo: FB)

बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन (INDIA Bloc) में दरार दिखने लगी है। मुंबई महानगरपालिका (BMC Election) चुनाव से पहले कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले मैदान में उतरेगी।

मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भाई जगताप ने मंगलवार को यह स्पष्ट किया कि पार्टी अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) या उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की शिवसेना (UBT) दोनों में से किसी के साथ भी हाथ नहीं मिलाएगी। उन्होंने कहा, “मुंबई के आगामी बीएमसी चुनाव में कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, किसी भी दल से गठबंधन नहीं किया जाएगा।”

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस का यह फैसला हाल ही में महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला की अध्यक्षता में बनी नई समिति की बैठक में लिया गया। हालांकि पार्टी की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

उद्धव सेना बोली- हमें चुनौती मत दो

जगताप के इस बयान पर उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (UBT) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, “गठबंधन को लेकर फैसला राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे जैसे शीर्ष नेताओं के स्तर पर होगा। हमें चुनौती मत दो। हम शिवसेना हैं, पिछला चुनाव हमने अकेले लड़ा था और भाजपा को हराया था। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों का सम्मान करते हैं, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं।”

बता दें कि कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव गुट) तब से साथ है जब 2019 विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा से गठबंधन टूटा था। हालांकि दोनों दलों की विचारधाराएं एक-दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन यह गठबंधन (MVA) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार की पहल पर बना था।

हाल के दिनों में ठाकरे भाईयों राज और उद्धव में नजदीकियां काफी बढ़ीं है और दोनों ही एशिया की सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी के चुनाव से पहले गठबंधन करने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस का उद्धव गुट से अलग होने का रुख विपक्षी एकजुटता को गहरा आघात पहुंचाएगा। हालांकि अभी यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पर शरद पवार की एनसीपी क्या रुख अपनाती है।

महाविकास अघाड़ी गठबंधन (MVA) में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद गुट शामिल है। तीनों ही दलों ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। तीनों दल इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है।

Updated on:

22 Oct 2025 03:23 pm

Published on:

22 Oct 2025 03:19 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बिहार के बाद महाराष्ट्र में INDIA ब्लॉक में दरार! कांग्रेस बोली- अकेले लड़ेंगे BMC चुनाव, उद्धव सेना ने दिया करार जवाब

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

