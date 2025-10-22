बिहार के बाद महाराष्ट्र में INDIA ब्लॉक में दरार! कांग्रेस बोली- अकेले लड़ेंगे BMC चुनाव, उद्धव सेना ने दिया करार जवाब

जगताप के इस बयान पर उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (UBT) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, “गठबंधन को लेकर फैसला राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे जैसे शीर्ष नेताओं के स्तर पर होगा। हमें चुनौती मत दो। हम शिवसेना हैं, पिछला चुनाव हमने अकेले लड़ा था और भाजपा को हराया था। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों का सम्मान करते हैं, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं।”