महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सियासी उथल-पुथल! उद्धव-राज के बीच में आई कांग्रेस, किसे होगा नुकसान?

मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र कांग्रेस यह फैसला जल्द ही दिल्ली हाईकमान को औपचारिक रूप से भेजा जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि मनसे के साथ चुनाव लड़ना नुकसानदायक साबित हो सकता है, खासकर तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पार्टी के कई नेताओं ने तर्क दिया कि राज ठाकरे की पार्टी की उत्तर भारतीयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ वाली छवि कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकती है। इसका भाजपा को सीधा फायदा मिलेगा और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (MVA) की स्थिति कमजोर होगी।