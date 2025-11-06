Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सियासी उथल-पुथल! उद्धव-राज के बीच में आई कांग्रेस, किसे होगा नुकसान?

Maharashtra Civic Election : कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र निकाय चुनावों के लिए मनसे के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 06, 2025

Raj Thackeray BMC Election

हिंदी भाषियों के खिलाफ बोलना पड़ा भारी! कांग्रेस ने राज ठाकरे से गठबंधन से किया इनकार (Photo: IANS)

महाराष्ट्र कांग्रेस ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) से किसी भी तरह का गठबंधन न करने का फैसला किया है। यह निर्णय मुंबई के तिलक भवन में हुई रणनीतिक बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सापकाल ने की। बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने सर्वसम्मति से तय किया कि कांग्रेस अब केवल इंडिया अलायंस (INDIA Alliance) के सहयोगियों के साथ ही चुनावी गठबंधन करेगी।

दूसरी ओर इंडिया अलायंस में शामिल शिवसेना उद्धव गुट मनसे से गठबंधन लगभग फाइनल कर चुकी है। साथ ही यह भी चाहती है कि राज ठाकरे नीत मनसे महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (एमवीए) का हिस्सा बने। लेकिन कांग्रेस के विरोध के चलते यह मुमकिन नहीं लग रहा है।

हिंदी भाषियों के खिलाफ बोलना पड़ा भारी!

मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र कांग्रेस यह फैसला जल्द ही दिल्ली हाईकमान को औपचारिक रूप से भेजा जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि मनसे के साथ चुनाव लड़ना नुकसानदायक साबित हो सकता है, खासकर तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पार्टी के कई नेताओं ने तर्क दिया कि राज ठाकरे की पार्टी की उत्तर भारतीयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ वाली छवि कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकती है। इसका भाजपा को सीधा फायदा मिलेगा और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (MVA) की स्थिति कमजोर होगी।

हाल के दिनों में राज ठाकरे ने सत्ताधारी महायुति गठबंधन और चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया था, जिससे विपक्षी एकजुटता की अटकलें तेज हो गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग वोटों की हेराफेरी को रोक नहीं रहा है, बल्कि बढ़ावा दे रहा है।

कांग्रेस ने राज से गठबंधन से क्यों किया इनकार?

पिछले शनिवार को कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के गठबंधन एमवीए ने मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं के खिलाफ मनसे के साथ मिलकर ‘सत्य मार्च’ निकाला था। हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस संयुक्त मोर्चे में बेहद सीमित उपस्थिति दर्ज की गई, जिससे यह साफ संकेत मिला कि पार्टी मनसे से गठजोड़ को लेकर सहज नहीं है।

इस बीच, मनसे के वरिष्ठ नेता बाला नांदगांवकर ने कहा कि उनकी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन को लेकर किसी तरह का प्रस्ताव भेजा ही नहीं है, इसलिए नकारने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने साफ किया कि गठबंधन पर फैसला खुद राज ठाकरे ही लेंगे।

उधर, कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने भी पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य स्तर पर मनसे से गठबंधन पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर पार्टी नेताओं को अपनी चुनावी ताकत का आकलन कर निकाय चुनावों के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की छूट होगी।

कांग्रेस के इस फैसले के पीछे सिर्फ वैचारिक मतभेद ही नहीं, बल्कि रणनीतिक कारण भी हैं। पार्टी को डर है कि अगर मनसे साथ आई तो न सिर्फ मुंबई बल्कि ठाणे, नासिक आदि जगहों पर सीट बंटवारे में सम्जहुता करना पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए सीटें कम हो जाएंगी।

बता दें कि 2012 के मुंबई के बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थीं, जबकि मनसे को 28 सीटें मिली थीं। 2017 में यह संख्या घटकर 31 (कांग्रेस) और 7 (मनसे) रह गई थी। इस बार कांग्रेस अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर इस नुकसान की भरपाई करना चाहती है।

कुल मिलाकर कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने मूल वोट बैंक और विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेगी। आने वाले चुनावों में पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ ही आगे बढ़ेगी, जबकि राज ठाकरे की मनसे के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

‘उद्धव जी मैं आपसे खुश हूं…सिर्फ ताना मारने से काम नहीं चलता’, फडणवीस ने ठाकरे भाईयों को क्यों घेरा?
मुंबई
Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Nov 2025 11:40 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सियासी उथल-पुथल! उद्धव-राज के बीच में आई कांग्रेस, किसे होगा नुकसान?

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘बड़े लोग बेहतर होते हैं, प्रैक्टिस होती है…’ट्व‍िंकल खन्‍ना ने यंग लवर्स को ‘पार्टनर बदलने’ पर दी सलाह

'बड़े लोग बेहतर होते हैं, प्रैक्टिस होती है...'ट्व‍िंकल खन्‍ना ने यंग लवर्स को 'पार्टनर बदलने' पर दी सलाह
बॉलीवुड

‘मैं बेड पर थी और वो मेरे पास…’, फराह खान के कमरे में घुस गया था डायरेक्टर, सालों बाद किया बड़ा खुलासा

Farah Khan Reveals famous Director
बॉलीवुड

‘बहस मत करो, तुम्हारी एक्स बाहर चप्पल लेकर खड़ी होगी…’ फरहाना भट्ट ने अभिषेक पर किया भड़काऊ कमेंट

'बहस मत करो, तुम्हारी एक्स बाहर चप्पल लेकर खड़ी होगी...' फरहाना भट्ट ने अभिषेक पर किया भड़काऊ कमेंट
बॉलीवुड

Influencer Anunay Sood Dies: 32 साल के इन्फ्लुएंसर की मौत, टूटा परिवार, आखिरी पोस्ट भी आई सामने

Anunay Sood Famous Travel Influencer dies
मनोरंजन

कैंसर के बीच दीपिका कक्कड़ की तबीयत पर पति शोएब ने जताई चिंता, बोले- इस बार डर लग रहा है दुआ करें…

Dipika Kakar Fear From Liver Cancer
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.