पहले खुद आईना देखें… फडणवीस का अजित पवार को कड़ा संदेश, बैकफुट पर आये दादा

महाराष्ट्र की राजनीति में 'महायुति' गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका में कथित भ्रष्टाचार को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आरोपों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखा जवाब दिया है। पुणे के कात्रज चौक में आयोजित एक चुनावी सभा में फडणवीस ने बिना नाम लिए कहा कि अगर कोई पूछता है कि भाजपा ने क्या काम किया, तो पहले उसे खुद आईना देखना चाहिए। फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि अतीत की बातों को निकालने से केवल कड़वाहट बढ़ेगी।