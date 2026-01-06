6 जनवरी 2026,

मंगलवार

मुंबई

पहले खुद आईना देखें… फडणवीस का अजित पवार को कड़ा संदेश, बैकफुट पर आये दादा

Devendra Fadnavis on Ajit Pawar: अपने बयान को लेकर उठे विवाद पर अजित पवार ने कहा कि मीडिया ने उनकी बात को अलग तरीके से पेश किया। उन्होंने सरकार या भाजपा पर आरोप नहीं लगाए थे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी और राज्य सरकार मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है।

Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 06, 2026

महाराष्ट्र की राजनीति में 'महायुति' गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका में कथित भ्रष्टाचार को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आरोपों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखा जवाब दिया है। पुणे के कात्रज चौक में आयोजित एक चुनावी सभा में फडणवीस ने बिना नाम लिए कहा कि अगर कोई पूछता है कि भाजपा ने क्या काम किया, तो पहले उसे खुद आईना देखना चाहिए। फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि अतीत की बातों को निकालने से केवल कड़वाहट बढ़ेगी।

पुणे जिले में महानगरपालिका चुनावों के मद्देनजर कात्रज चौक पर आयोजित एक जनसभा में सीएम फडणवीस ने एनसीपी प्रमुख व राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार के भ्रष्टाचार के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने भाजपा शासन में पुणे जिले में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए जीत का दावा भी किया।

‘आईना देखें सवाल पूछने वाले’

पिंपरी-चिंचवड और पुणे में भाजपा के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए फडणवीस ने कहा, "जो हमसे हमारे काम का हिसाब मांग रहे हैं, उन्हें पहले आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। वे (अजित पवार) भी 'दादा' हैं और हमारे यहां चंद्रकांत पाटिल भी 'दादा' हैं। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव अब रंग पकड़ रहा है, लेकिन हम जितना पीछे (अतीत में) जाएंगे, विवाद उतना ही बढ़ेगा। फडणवीस का यह बयान अजित पवार के लिए एक सीधा संदेश माना जा रहा है।

‘विरोधियों को पानी पिलाकर रहूंगा’

भाषण के बीच में जब भाजपा नेता फडणवीस पानी पीने के लिए रुके, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "अभी मैं यहां पानी पी रहा हूं, लेकिन चुनाव में विरोधियों को पानी पिलाकर रहूंगा।" उन्होंने पुणे के विकास का खाका पेश करते हुए बताया कि भाजपा सरकार ने शहर के लिए 80,000 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं तैयार की हैं, जिनमें से 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। आने वाले समय में पुणे देश के अग्रणी शहरों में गिना जाएगा।

मेरे बयान को गलत समझा गया- अजित पवार

भाजपा पर किए गए हमले के बाद मचे सियासी घमासान पर अजित पवार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, "मीडिया ने मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। मैंने कोई आरोप नहीं लगाए। सरकार पीएम मोदी और सीएम फडणवीस के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है।"

चंद्रकांत पाटिल बोले- जनता सब जानती है

इसी मुद्दे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल ने भी अजित पवार पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब लंबे समय तक सत्ता अजित पवार के पास रही, तब अगर पुणे और पिंपरी-चिंचवड में विकास नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। पाटील ने कहा कि जनता सब समझती है।

पुणे के कद्दावर नेता और मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा, "अजित दादा, जब आप सालों तक सत्ता में थे, तब विकास क्यों नहीं किया? अब हमसे 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं? जनता इतनी भी भोली नहीं है, उसे सब समझ आता है।"

Updated on:

06 Jan 2026 12:52 pm

Published on:

06 Jan 2026 12:49 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पहले खुद आईना देखें… फडणवीस का अजित पवार को कड़ा संदेश, बैकफुट पर आये दादा

