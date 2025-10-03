उद्धव का आभारी हूं, उन्होंने मेरा 1000 रुपया बचाया… ठाकरे की दशहरा रैली पर फडणवीस ने कसा तंज

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के दशहरा रैली भाषण पर तंज कसा है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मैं उद्धव ठाकरे का आभार मानता हूं। उन्होंने मेरे एक हजार रुपये बचा दिए। मैंने ऐलान किया था कि उद्धव ठाकरे के भाषण में एक भी विकास का मुद्दा दिखाओ तो मैं एक हजार रुपये दूंगा। मैंने उनका भाषण खुद नहीं सुना, लेकिन पत्रकारों से जानकारी ली। उद्धव ठाकरे ने विकास के मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। इसलिए मेरे हजार रुपये बच गए।“