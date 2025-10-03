Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

उद्धव का आभारी हूं, उन्होंने मेरा 1000 रुपया बचाया… ठाकरे की दशहरा रैली पर फडणवीस ने कसा तंज

Uddhav Thackeray Dussehra Rally: भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे ने मेरे एक हजार रुपये बचा दिए। मैं उनका आभारी हूं। इससे पहले ठाकरे ने कहा था कि भाजपा और सुशासन के बीच कोई संबंध नहीं है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 03, 2025

Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray

उद्धव ठाकरे निराश है और उल्टा-सीधा बोलते है: फडणवीस (Photo: IANS)

मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में शिवसेना (उबाठा) की वार्षिक दशहरा रैली गुरुवार को हुई। मंच से पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा की तुलना अमीबा से करते हुए कहा कि जैसे अमीबा शरीर में घुसकर पेट दर्द देता है, वैसे ही भाजपा समाज में प्रवेश कर शांति भंग करती है।

भाजपा और सुशासन में कोई संबंध नहीं- उद्धव

उद्धव ठाकरे ने कहा, “भाजपा अमीबा की तरह है। यह अपनी इच्छा से फैलती है, अपनी इच्छा से गठबंधन करती है और काम पूरा होने पर दूसरी पार्टी में चली जाती है। जब यह शरीर में जाता है तो पेट दर्द देता है और जब समाज में जाता है तो अशांति फैलाता है। इसलिए मैं इसे अमीबा कहता हूं।” उन्होंने भाजपा और सुशासन के बीच किसी भी तरह का संबंध न होने की बात भी कही।

हिंदुत्व पर पलटवार

ठाकरे ने भाजपा को चेतावनी दी कि वह उनकी शिवसेना (उबाठा) के हिंदुत्व पर सवाल न उठाए। उन्होंने कहा, “अगर भाजपा ने हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठाना जारी रखा, तो मैं उनके नेताओं की टोपी पहने तस्वीरें सामने लाऊंगा। उन्हें जनता के सामने बेनकाब करुंगा। पहले भाजपा अपने झंडे से हरे रंग को हटाए और फिर हमें हिंदुत्व पर सीख दे।”

आगामी चुनाव को लेकर घेरा

आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए उद्धव ने आरोप लगाया कि भाजपा एक बार फिर हिंदू-मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी बीएमसी चुनाव जीतने के बाद नगर निकाय में कथित भ्रष्टाचार पर ‘श्वेत पत्र’ जारी करेगी।

ठाकरे ने कहा, “भाजपा इस मुंबई शहर को सिर्फ व्यापारियों की नजर से देखती है, जबकि हम इसे अपना मानते हैं।” भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन मंत्रियों को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। सबूत देने के बाद भी उन्हें पद से नहीं हटाया जाता।

सीएम फडणवीस ने दिया करार जवाब

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के दशहरा रैली भाषण पर तंज कसा है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मैं उद्धव ठाकरे का आभार मानता हूं। उन्होंने मेरे एक हजार रुपये बचा दिए। मैंने ऐलान किया था कि उद्धव ठाकरे के भाषण में एक भी विकास का मुद्दा दिखाओ तो मैं एक हजार रुपये दूंगा। मैंने उनका भाषण खुद नहीं सुना, लेकिन पत्रकारों से जानकारी ली। उद्धव ठाकरे ने विकास के मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। इसलिए मेरे हजार रुपये बच गए।“

फडणवीस ने आगे कहा कि जब कोई व्यक्ति निराश होता है तो वह उल्टी-सीधी बातें बोलता है। ऐसे बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है।

ये भी पढ़ें

दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, कद्दावर नेता ने छोड़ा साथ, शिंदे सेना में शामिल
मुंबई

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Oct 2025 02:53 pm

Published on:

03 Oct 2025 02:52 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / उद्धव का आभारी हूं, उन्होंने मेरा 1000 रुपया बचाया… ठाकरे की दशहरा रैली पर फडणवीस ने कसा तंज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Inder Kumar: वो एक्टर जिस पर लगा रेप का आरोप, एक गलत फैसले ने कर दिया था करियर बर्बाद

Actor Inder Kumar Photos
बॉलीवुड

Online Game के बीच मेरी 13 साल की बेटी से मांगी Nude Photo, अक्षय कुमार ने बताई आपबीती

Akshay Kumar reveals online game man obscene photos demand from my Daughter Nitara
बॉलीवुड

Kantara: Chapter 1 की कामयाबी देख इमोशनल हुईं ऋषभ शेट्टी की पत्नी, आंखों में छलका प्यार देखें वीडियो

Kantara की कामयाबी देख इमोशनल हुईं ऋषभ शेट्टी की पत्नी, आंखों में छलका प्यार देखें वीडियो
बॉलीवुड

2 शादियां, दर्द और तानों का सफर, जानें इस एक्ट्रेस की टूटी हुई लव लाइफ और संघर्ष की कहानी

2 शादियां, दर्द और तानों का सफर, देखें इस एक्ट्रेस की टूटी हुई लव लाइफ की दर्दनाक कहानी
बॉलीवुड

दुर्गा पूजा में काजोल के साथ हुई गलत हरकत! डर से कांपी एक्ट्रेस, वीडियो देख लोग हुए हैरान

Kajol Durga Puja video
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.