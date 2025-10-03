दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, कद्दावर नेता ने छोड़ा साथ, शिंदे सेना में शामिल

मुंबई में दो अक्टूबर को शिवसेना के दोनों गुटों की दशहरा रैली हुई। इस दौरान उद्धव ठाकरे को तब तगड़ा झटका लगा जब सिंधुदुर्ग के पूर्व विधायक राजन तेली (Rajan Teli Join Shiv Sena) ने एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना का दामन थामा। राजन तेली को मंच पर ही एकनाथ शिंदे ने पार्टी की सदस्यता सौंपी। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल अक्टूबर में ही उन्होंने राणे परिवार की कथित एकाधिकारशाही का विरोध कर ठाकरे गुट में प्रवेश किया था। लेकिन महज एक साल में ही उन्होंने उद्धव ठाकरे से दूरी बना ली।