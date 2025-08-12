महाराष्ट्र: कैबिनेट बैठक में 4 बड़े फैसले, लेकिन डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और उनके मंत्री रहे नदारद, नाराजगी की अटकलें तेज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिवसेना शिंदे गुट में नाराजगी का एक कारण हाल ही में स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए जारी की गई महाराष्ट्र के मंत्रियों की सूची को लेकर भी है। इस सूची में नासिक में भाजपा के मंत्री गिरीश महाजन और रायगड में एनसीपी अजित गुट की मंत्री अदिती तटकरे को मौका दिया गया है। इस वजह से शिंदे सेना के नेता नाखुश बताये जा रहे है। ऐसे में शिंदे और गोगावले की गैरहाजिरी ने इन अटकलों को और हवा दे दी है कि महायुति सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।