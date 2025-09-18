‘जब मैं नहीं रुका तो उन्हें क्यों कहूं…’, PM मोदी के रिटायरमेंट पर शरद पवार ने कही बड़ी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुधवार (17 सितंबर) को 75वां जन्मदिन था। इस मौके पर उन्हें देश और विदेश से तमाम दिग्गज नेताओं, हस्तियों और समर्थकों की ओर से शुभकामनाएं मिलीं। खास बात यह रही कि पक्ष और विपक्ष, दोनों के शीर्ष नेताओं ने उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी। हालांकि, उनके जन्मदिन के साथ ही एक अलग बहस भी छिड़ गई। दरअसल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में 75 वर्ष की उम्र को लेकर एक बयान दिया था। इसके बाद से विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया और मोदी के रिटायरमेंट पर चर्चा तेज हो गई।
कांग्रेस नेता उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि अब जबकि प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने खुद अन्य भाजपा नेताओं के लिए यही आयु सीमा तय की थी। उदित राज के इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस और तेज हो गई है। हालांकि इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार पीएम मोदी के साथ दिख रहे है। उन्होंने साफ कहा कि 75 के बाद राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए वह ऐसा नहीं कह सकते।
एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और कहा कि राजनीति में ऐसे मौकों पर कटुता नहीं रखनी चाहिए। कोल्हापुर में गुरुवार सुबह पत्रकारों से बातचीत के दौरान पवार ने कहा कि वे यशवंतराव चव्हाण की परंपरा से संस्कारित हैं और उसी के अनुसार आचरण करते हैं।
84 वर्षीय पवार ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी को ‘अवतार पुरुष’ कहने वाली बात उनकी समझ से परे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब उनका 75वां जन्मदिन था, तब खुद नरेंद्र मोदी उन्हें शुभकामनाएं देने आए थे। उस समय मोदी ने राजनीति को बीच में नहीं लाया था और उन्होंने भी ऐसा नहीं किया।
पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर टिप्पणी करते हुए पवार ने कहा कि वे खुद 75 के बाद भी नहीं रुके, इसलिए उन्हें (मोदी) रुकने की सलाह कैसे दे सकते हैं। इसी संदर्भ में पवार ने आरएसएस (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के हाल ही में दिए गए बयान पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अब कह रहे हैं कि 75 के बाद थमना चाहिए जैसी बात उन्होंने नहीं कही थी, अब वे ही अपने बयान से पीछे हट रहे हैं।
एक दिन पहले ही वरिष्ठ नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को 75वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य, खुशहाली और लंबी आयु की कामना की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं आपके कुशल मार्गदर्शन में हमारे राष्ट्र की निरंतर प्रगति की कामना करता हूं तथा आने वाले वर्षों में इसके बेहतर कल्याण और विकास की कामना करता हूं।’’