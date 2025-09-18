‘जब मैं नहीं रुका तो उन्हें क्यों कहूं…’, PM मोदी के रिटायरमेंट पर शरद पवार ने कही बड़ी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुधवार (17 सितंबर) को 75वां जन्मदिन था। इस मौके पर उन्हें देश और विदेश से तमाम दिग्गज नेताओं, हस्तियों और समर्थकों की ओर से शुभकामनाएं मिलीं। खास बात यह रही कि पक्ष और विपक्ष, दोनों के शीर्ष नेताओं ने उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी। हालांकि, उनके जन्मदिन के साथ ही एक अलग बहस भी छिड़ गई। दरअसल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में 75 वर्ष की उम्र को लेकर एक बयान दिया था। इसके बाद से विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया और मोदी के रिटायरमेंट पर चर्चा तेज हो गई।