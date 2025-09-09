महाराष्ट्र में फिर आएगा सियासी भूचाल? संजय राउत से नाराज है उबाठा विधायक, छोड़ेंगे उद्धव का साथ, शिंदे गुट का दावा

शिवसेना की फूट के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार नए समीकरण बनते-बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और एनसीपी (शरद पवार गुट) की महाविकास आघाड़ी (MVA) ने शानदार जीत हासिल की थी। लेकिन इसके कुछ महीने बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) की महायुति ने महाविकास आघाड़ी को करारी शिकस्त दी और प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनायीं। अब मुंबई महानगर पालिका चुनाव (BMC Election) से पहले एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।