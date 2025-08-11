Pune: शिव मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की जीप पलटी, 7 महिलाओं की मौत, PM मोदी ने की मुआवजे की घोषणा

महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ तालुका में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में सात महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब पापलवाड़ी गांव से महिलाएं और बच्चे कुंडेश्वर शिव मंदिर (Kundeshwar Temple) दर्शन के लिए जा रहे थे। घाट क्षेत्र में नागमोडी मोड़ चढ़ते समय पिकअप जीप अनियंत्रित हो गई और 25-30 फीट गहरी खाई में पलट गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और मुआवजे का ऐलान किया है।