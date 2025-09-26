महाराष्ट्र में बारिश से तबाही: 83 लाख एकड़ फसल चौपट, 86 लोगों की मौत, सीएम ने केंद्र से मांगी मदद

अधिकारियों के मुताबिक, अब तक 654 राजस्व क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जिससे सोयाबीन, कपास, प्याज, ज्वार और हल्दी जैसी फसलें चौपट हो गई हैं। नांदेड़, बीड, धाराशिव, यवतमाल, बुलढाणा और हिंगोली जिलों में हालात बेहद खराब हैं। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने साफ कहा है कि नुकसान का आकलन पूरी ईमानदारी से होना चाहिए और अगर किसी किसान की जमीन का एक भी हिस्सा छूट गया तो संबंधित अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान गहरे संकट में हैं और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी मदद से वंचित न रहे।