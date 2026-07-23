मुंबई, ठाणे और पालघर में मूसलाधार बारिश, वंदे भारत समेत कई ट्रेनें रद्द, इस जिले में छुट्टी घोषित

मुंबई में बारिश से जलभराव (Photo: IANS/File)
Mumbai Rains: महाराष्ट्र में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, पुणे समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हवाओं की तीव्रता बढ़ने के कारण अगले 48 घंटे तक राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद वर्षा की तीव्रता धीरे-धीरे कम होने की संभावना है। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण पालघर जिले में जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। डहाणू और तलासरी तालुका में कई स्थानों पर जलभराव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज सभी स्कूलों, कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है।
गुरुवार रात से ही मुंबई और उपनगरों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार तक मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का असर बना रहेगा। लगातार बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में मुंबई शहर में औसतन 90 मिमी, जबकि उपनगरों में 130 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस बीच, बारिश का असर मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ा है। डहाणू से विरार के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद हैं। जबकि विरार से चर्चगेट के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं देरी के साथ चल रही हैं। मेन लाइन पर भी लोकल ट्रेनें लगभग 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं।
घोलवड़ (GVD) और उमरगांव रोड (UBR) के बीच स्थित रेलवे पुल पर पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हवाओं के मजबूत होने से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर कोंकण, रायगढ़, पुणे और नासिक के घाट क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं, पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा के अधिकांश जिलों में भी अच्छी बारिश हुई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है।
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने पालघर जिले में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बुधवार दोपहर के बाद बारिश ने अचानक जोर पकड़ लिया, जिससे पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए।
डहाणू और तलासरी तहसीलों में कई इलाकों में पानी भर गया। डहाणू शहर चारों ओर से पानी से घिर गया, जबकि इरानी रोड, चंद्रिका होटल, सागर लॉज क्षेत्र और डहाणू बस डिपो में भारी जलभराव देखा गया। कई दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को नुकसान की आशंका है।
तलासरी और कासा क्षेत्र के निचले इलाकों में भी पानी घरों तक पहुंच गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग ने गुरुवार को भी पालघर जिले में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें और मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें।
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