मुंबई, ठाणे और पालघर में मूसलाधार बारिश, वंदे भारत समेत कई ट्रेनें रद्द, इस जिले में छुट्टी घोषित

गुरुवार रात से ही मुंबई और उपनगरों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार तक मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का असर बना रहेगा। लगातार बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में मुंबई शहर में औसतन 90 मिमी, जबकि उपनगरों में 130 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस बीच, बारिश का असर मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ा है। डहाणू से विरार के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद हैं। जबकि विरार से चर्चगेट के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं देरी के साथ चल रही हैं। मेन लाइन पर भी लोकल ट्रेनें लगभग 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं।