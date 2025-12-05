महाराष्ट्र के अंबा घाट में गहरी खाई में गिरी बस, नेपाल के 50 यात्री थे सवार, मची चीख-पुकार

यवतमाल जिले के मारेगांव तहसील में जलका फाटा के पास रात करीब 8 बजे चंद्रपुर-यवतमाल रोड पर एक भीषण हादसा हो गया। वणी से करंजी की ओर जा रही एसटी बस को विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार को ओवरटेक करने की कोशिश में ट्रक-बस की आमने-सामने टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एसटी बस का चालक वाला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बस लगभग दो हिस्सों में बंट गई। इस भीषण दुर्घटना में तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल हुए हैं।