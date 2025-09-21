रिश्तेदार बना हैवान! 17 वर्षीय लड़की को तड़पा-तड़पा कर मारा, क्रूरता देख कांप उठा हर कोई

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के दिन जब माता-पिता काम से लौटे तो उन्होंने बेटी को खून से लथपथ हालत में पड़ा पाया। किशोरी के सिर और चेहरे पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जबकि गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।