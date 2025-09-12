Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र में चार घंटे के अंदर पांच मौतें…हादसे का मंजर देख कर कांप उठे लोग, जानें पूरा मामला

Maharashtra Accident: हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई थी। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने जल्दी से घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर पुलिस टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंची।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 12, 2025

Symbolic Image. PC- Patrika

महाराष्ट्र में दो अलग-अलग जगहों पर हुए भीषण सड़क हादसों ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। नासिक जिले के सटाना तालुका और छत्रपती संभाजीनगर जिले में हुई दुर्घटनाओं में कुल पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक, नासिक जिले (Nashik Accident) के ताहराबाद-मुल्हेर मार्ग पर अंतापुर शिवारा के पास कार और पिकअप में जबरदस्त टक्कर हुई। रात सवा आठ बजे मजदूरों से भरी एक पिकअप और सामने से आ रही कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है।

मृतक और घायल सभी सटाना तालुका के बोरदैवत और हनुमंतपाडा के रहने वाले थे। जयखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के चलते कुछ समय तक यातायात भी बाधित रहा, जिसे बाद में सामान्य किया गया।

ये भी पढ़ें

रिश्ते शर्मशार: पिता ने 17 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, प्रेग्नेंट होने के बाद DNA टेस्ट से खुला राज
मुंबई
Maharashtra minor girl rape

बॉयलर के नीचे दबने से सास और दामाद की मौत

इसी दिन दूसरी दर्दनाक घटना छत्रपती संभाजीनगर जिले (Chhatrapati Sambhajinagar Accident) के वेरूल लेनी परिसर में घाट पर घटी। यहां आयशर ट्रक और 16 टायर ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। यह घटना गुरुवार शाम करीब 4 बजे घटी। टक्कर की इतनी भीषण थी कि आयशर ट्रक पर लदा औद्योगिक बॉयलर बेल्ट टूटकर सड़क पर गिर गया। दुर्भाग्य से उसी समय वहां से गुजर रहे कचरू सांडू त्रिभुवन (42) और उनकी सास चंद्रभागाबाई भालेराव (65) बाइक सहित बॉयलर के नीचे दब गए। दोनों को गंभीर हालत में खुलताबाद के ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, कन्नड़ से छत्रपति संभाजीनगर की ओर जा रहा आयशर ट्रक और खुलताबाद से कन्नड़ की ओर जा रहा 16 टायर ट्रक आमने-सामने टकरा गए। वेरूल के रहने वाले दोनों मृतक राजीव गांधी नगर से खुलताबाद जा रहे थे। इस दौरान, बॉयलर गिर जाने से एक चारपहिया वाहन को भी भारी नुकसान हुआ। साथ ही इस हादसे के बाद घाट में यातायात पूरी तरह ठप हो गया था। बाद में क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल किया गया।

दोनों हादसों ने पीड़ित परिवार को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इन घटनाओं ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Sept 2025 12:13 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में चार घंटे के अंदर पांच मौतें…हादसे का मंजर देख कर कांप उठे लोग, जानें पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.