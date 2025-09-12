महाराष्ट्र में चार घंटे के अंदर पांच मौतें…हादसे का मंजर देख कर कांप उठे लोग, जानें पूरा मामला

इसी दिन दूसरी दर्दनाक घटना छत्रपती संभाजीनगर जिले (Chhatrapati Sambhajinagar Accident) के वेरूल लेनी परिसर में घाट पर घटी। यहां आयशर ट्रक और 16 टायर ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। यह घटना गुरुवार शाम करीब 4 बजे घटी। टक्कर की इतनी भीषण थी कि आयशर ट्रक पर लदा औद्योगिक बॉयलर बेल्ट टूटकर सड़क पर गिर गया। दुर्भाग्य से उसी समय वहां से गुजर रहे कचरू सांडू त्रिभुवन (42) और उनकी सास चंद्रभागाबाई भालेराव (65) बाइक सहित बॉयलर के नीचे दब गए। दोनों को गंभीर हालत में खुलताबाद के ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।