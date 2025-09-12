महाराष्ट्र में चार घंटे के अंदर पांच मौतें…हादसे का मंजर देख कर कांप उठे लोग, जानें पूरा मामला

महाराष्ट्र में दो अलग-अलग जगहों पर हुए भीषण सड़क हादसों ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। नासिक जिले के सटाना तालुका और छत्रपती संभाजीनगर जिले में हुई दुर्घटनाओं में कुल पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं।
जानकारी के मुताबिक, नासिक जिले (Nashik Accident) के ताहराबाद-मुल्हेर मार्ग पर अंतापुर शिवारा के पास कार और पिकअप में जबरदस्त टक्कर हुई। रात सवा आठ बजे मजदूरों से भरी एक पिकअप और सामने से आ रही कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है।
मृतक और घायल सभी सटाना तालुका के बोरदैवत और हनुमंतपाडा के रहने वाले थे। जयखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के चलते कुछ समय तक यातायात भी बाधित रहा, जिसे बाद में सामान्य किया गया।
इसी दिन दूसरी दर्दनाक घटना छत्रपती संभाजीनगर जिले (Chhatrapati Sambhajinagar Accident) के वेरूल लेनी परिसर में घाट पर घटी। यहां आयशर ट्रक और 16 टायर ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। यह घटना गुरुवार शाम करीब 4 बजे घटी। टक्कर की इतनी भीषण थी कि आयशर ट्रक पर लदा औद्योगिक बॉयलर बेल्ट टूटकर सड़क पर गिर गया। दुर्भाग्य से उसी समय वहां से गुजर रहे कचरू सांडू त्रिभुवन (42) और उनकी सास चंद्रभागाबाई भालेराव (65) बाइक सहित बॉयलर के नीचे दब गए। दोनों को गंभीर हालत में खुलताबाद के ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, कन्नड़ से छत्रपति संभाजीनगर की ओर जा रहा आयशर ट्रक और खुलताबाद से कन्नड़ की ओर जा रहा 16 टायर ट्रक आमने-सामने टकरा गए। वेरूल के रहने वाले दोनों मृतक राजीव गांधी नगर से खुलताबाद जा रहे थे। इस दौरान, बॉयलर गिर जाने से एक चारपहिया वाहन को भी भारी नुकसान हुआ। साथ ही इस हादसे के बाद घाट में यातायात पूरी तरह ठप हो गया था। बाद में क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल किया गया।
दोनों हादसों ने पीड़ित परिवार को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इन घटनाओं ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।