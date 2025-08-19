थार की टक्कर से ऑटो चकनाचूर, 5 लोगों की मौके पर मौत, महाराष्ट्र के घाट इलाके में हुआ भीषण हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हरियाणा के नंबर वाली थार कार काफी तेज गति से आ रही थी और अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया। इसी वजह से उसने सामने से आ रहे रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद थार कार एक ट्रक से भी भिड़ गई। हादसे में मारे गए सभी पांचों लोग पुरुष थे, जिनमें पिंपली नुरानी मोहल्ले के चार लोग बताये जा रहे हैं। मृतकों में एक ढाई साल का बच्चा भी शामिल है।