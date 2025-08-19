Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

थार की टक्कर से ऑटो चकनाचूर, 5 लोगों की मौके पर मौत, महाराष्ट्र के घाट इलाके में हुआ भीषण हादसा

Maharashtra Accident : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार थार कार बहुत तेज गति से आ रही थी और अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 19, 2025

Ratnagiri Thar accident
Ratnagiri Thar Accident (Image: Patrika)

Thar Auto Accident: महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले (Ratnagiri) के चिपलून-कराड महामार्ग पर पिंपली गांव के पास मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार थार कार ने सामने से आ रहे एक ऑटो रिक्शा को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि रिक्शा चकनाचूर हो गया। रिक्शा सवार चार लोगों की मौत हो गई। जबकि थार कार का चालक भी नहीं बच सका।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हरियाणा के नंबर वाली थार कार काफी तेज गति से आ रही थी और अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया। इसी वजह से उसने सामने से आ रहे रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद थार कार एक ट्रक से भी भिड़ गई। हादसे में मारे गए सभी पांचों लोग पुरुष थे, जिनमें पिंपली नुरानी मोहल्ले के चार लोग बताये जा रहे हैं। मृतकों में एक ढाई साल का बच्चा भी शामिल है।

घटना की जानकारी मिलते ही चिपलून के डीवायएसपी और पुलिस निरीक्षक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए चिपलून ग्रामीण अस्पताल भेज दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Nanded tehsildar Prashant Thorat suspended

फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि थार चालक नशे में तो नहीं था और दुर्घटना की असल वजह क्या थी। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात ठप हो गया था। एक ही इलाके के चार लोगों की अचानक हुई मौत से पिंपली में मातम छा गया है। गांव में हर कोई इस हादसे से गमगीन है और मृतकों के परिवारों के प्रति शोक व्यक्त कर रहा है।

Updated on:

19 Aug 2025 04:23 pm

Published on:

19 Aug 2025 04:15 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / थार की टक्कर से ऑटो चकनाचूर, 5 लोगों की मौके पर मौत, महाराष्ट्र के घाट इलाके में हुआ भीषण हादसा

