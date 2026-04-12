‘तेरा बेटा नहीं है!’ दोस्तों के चिढ़ाने पर मासूम को मार डाला, कृष्णा नदी में मिला शव

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पिता मल्लिकार्जुन आरेकरी को उसके दोस्तों द्वारा यह कहकर चिढ़ाया जाता था कि सिद्धार्थ उसका बेटा नहीं है। बच्चे की शक्ल उससे नहीं मिलती, इस बात को लेकर वह अपनी पत्नी भाग्यश्री पर शक करने लगा था। इसी शक के चलते वह पिछले कई महीनों से पत्नी के साथ झगड़ा करता था।