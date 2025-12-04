School Holiday: 5 दिसंबर को स्कूलों में रहेगी छुट्टी? सरकार ने दी सख्त चेतावनी, जानें क्या है मामला

महाराष्ट्र राज्य शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को होने वाले राज्यव्यापी स्कूल बंद आंदोलन को रोकने के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं। यह आंदोलन प्रिंसिपल एसोसिएशन द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर बुलाया गया है। हालांकि, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि रखते हुए किसी भी कीमत पर स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।