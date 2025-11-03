‘मराठी मेरी मां है, उत्तर भारत मेरी मौसी, मां मरी तो…’, शिवसेना विधायक के बयान पर मचा बवाल

मुंबई महानगरपालिका चुनाव (Mumbai BMC Election) से पहले मराठी बनाम गैरमराठी का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। इस बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक प्रकाश सुर्वे के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सुर्वे ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, “मराठी मेरी मातृभूमि है, मां है, लेकिन उत्तर भारत मेरी मौसी है। मां मर भी जाए तो चलेगा, पर मौसी नहीं मरनी चाहिए। क्योंकि मौसी ज्यादा प्यार करती है।” उनके इस बयान ने मराठी अस्मिता को लेकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है।