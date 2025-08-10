महाराष्ट्र के श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर में बड़ा हादसा, प्रवेश द्वार ढहा, 16 लोग घायल

Maharashtra Temple Accident: महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर कोराडी से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां मंदिर के प्रवेश द्वार के गिरने से 15-16 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि मलबा हटाने का काम जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब प्रवेश द्वार के निर्माण का काम चल रहा था। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ को बुलाया गया है।