मुंबई

महाराष्ट्र के श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर में बड़ा हादसा, प्रवेश द्वार ढहा, 16 लोग घायल

Mahalaxmi Jagdamba Mandir Koradi News: नागपुर में कोराडी श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर के द्वार के निर्माण के दौरान निर्माणाधीन ढांचे का एक हिस्सा ढह गया था। हादसे में कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 10, 2025

Mahalaxmi Jagdamba Mandir Koradi
श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर में हादसा

Maharashtra Temple Accident: महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर कोराडी से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां मंदिर के प्रवेश द्वार के गिरने से 15-16 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि मलबा हटाने का काम जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब प्रवेश द्वार के निर्माण का काम चल रहा था। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ को बुलाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि नागपुर में खापरखेड़ा से कोराडी मंदिर मार्ग पर स्थित एक गेट के निर्माण के दौरान शनिवार रात में निर्माणाधीन संरचना का एक हिस्सा ढह गया। 15-16 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है।

image

नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (NMRDA) के आयुक्त संजय मीणा ने बताया कि हादसे में 15 से 16 लोग घायल हुए हैं। किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं और सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा हैं। कोराडी मंदिर के प्रवेश द्वार का काम चल रहा था और तभी निर्माण स्ट्रक्चर ढह गया। घटना कैसे हुई या क्यों हुई यह जांच के बाद ही पता चलेगा। मौके पर राहत और बचाव अभियान चल रहा है। साथ ही अधिकारियों ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 5वीं बटालियन के इंस्पेक्टर कृपाल मुले ने बताया कि जब उनकी टीम मौके पर पहुंची, तब पूरा ढांचा पहले ही ढह चुका था। उन्होंने कहा, “हमें जानकारी मिली कि मौके पर मौजूद सभी लोग घायल हुए थे, लेकिन उन्हें बचा लिया गया है। हमारी टीम ने शारीरिक और डॉग स्क्वॉड, दोनों तरह की खोजबीन की और अब तक मलबे में किसी के फंसे होने की आशंका नहीं है। हालांकि, अंतिम पुष्टि से पहले हमें मलबा पूरी तरह हटाना होगा।”

एनडीआरएफ अधिकारी ने आगे बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह हादसा निर्माण उपकरण से हुई तेज कंपन के कारण हो सकता है, जिससे पूरा हिस्सा एक साथ गिर गया। फिलहाल, मौके पर 4 से 5 फुट ऊंचा मलबे का ढेर है, जिसे भारी मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है।

Updated on:

10 Aug 2025 11:26 am

Published on:

10 Aug 2025 11:11 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र के श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर में बड़ा हादसा, प्रवेश द्वार ढहा, 16 लोग घायल

