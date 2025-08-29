34000 करोड़ का निवेश, 33000 नई नौकरियां… फडणवीस सरकार की बड़ी उपलब्धि, एक ही दिन में किए 17 समझौते

महाराष्ट्र के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। राज्य सरकार ने आज (29 अगस्त) विभिन्न कंपनियों के साथ करीब 34,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 17 समझौतों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इनसे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 33,000 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार ने एक ही दिन में निवेश से जुड़े 17 अहम करार (MoU) किए हैं। इन समझौतों के जरिए करीब 34 हजार करोड़ रुपये का निवेश महाराष्ट्र में होने जा रहा है, जिससे लगभग 33 हजार युवाओं को नौकरियां मिलेंगी।
सीएम फडणवीस ने बताया कि ये समझौता ज्ञापन इलेक्ट्रिक बस और ट्रक, सोलर मॉड्यूल, रक्षा निर्माण और जीसीसी जैसे क्षेत्रों में विश्वसनीय व्यवसायों के साथ किए गए हैं। इनमें से पांच करार उत्तर महाराष्ट्र से जुड़े हैं, जिनकी कीमत करीब 9866 करोड़ रुपये है। इसमें नासिक, अहिल्यानगर और नंदुरबार जैसे जिलों में निवेश होगा। पुणे डिवीजन से जुड़े पांच करार हुए हैं, जिनसे 11,966 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। वहीं, विदर्भ क्षेत्र के लिए छह करार किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 11,642 करोड़ रुपये है। इसमें गढ़चिरोली, चंद्रपुर और नागपुर जैसे जिलों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा, रायगढ़ में लगभग 3000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “यह निवेश महाराष्ट्र पर निवेशकों के भरोसे का प्रमाण है। वैश्विक स्तर पर टैरिफ वॉर जैसे हालात के बीच भी इतनी बड़ी संख्या में निवेश राज्य के लिए गर्व की बात है। भविष्य में भी इसी प्रकार के निवेश देखने को मिलेंगे।“
सीएम फडणवीस ने आगे बताया कि उद्योग विभाग की ओर से ‘मैत्री पोर्टल’ तैयार किया गया है, जिससे उद्यमियों को डिजिटल अनुभव और तेज सुविधा मिल रही है। आने वाले समय में भी इसी तरह निवेशकों का विश्वास महाराष्ट्र में और मजबूत होगा।