34000 करोड़ का निवेश, 33000 नई नौकरियां… फडणवीस सरकार की बड़ी उपलब्धि, एक ही दिन में किए 17 समझौते

सीएम फडणवीस ने बताया कि ये समझौता ज्ञापन इलेक्ट्रिक बस और ट्रक, सोलर मॉड्यूल, रक्षा निर्माण और जीसीसी जैसे क्षेत्रों में विश्वसनीय व्यवसायों के साथ किए गए हैं। इनमें से पांच करार उत्तर महाराष्ट्र से जुड़े हैं, जिनकी कीमत करीब 9866 करोड़ रुपये है। इसमें नासिक, अहिल्यानगर और नंदुरबार जैसे जिलों में निवेश होगा। पुणे डिवीजन से जुड़े पांच करार हुए हैं, जिनसे 11,966 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। वहीं, विदर्भ क्षेत्र के लिए छह करार किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 11,642 करोड़ रुपये है। इसमें गढ़चिरोली, चंद्रपुर और नागपुर जैसे जिलों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा, रायगढ़ में लगभग 3000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा।