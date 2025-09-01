तिरुपति का प्रसाद बांटकर सो गया परिवार, सुबह दो बच्चों की मौत, सास-बहू की हालत गंभीर, क्या है मामला?

सुबह करीब 11 बजे जब कमरे का दरवाजा नहीं खोला गया, तो नाते-रिश्तेदारों ने फोन कर जानकारी ली और संपर्क नहीं हो पाने पर घर का दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में गैस की बदबू थी और सभी के मुंह से झाग निकल रहा था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दुर्भाग्य से इस हादसे में छह वर्षीय हर्ष और चार वर्षीय अक्षरा की जान चली गई। जबकि पिता युवराज (40), पत्नी रंजना (35) और माता विमल (60) का सिविल अस्पताल में उपचार जारी है। रंजना और विमल की हालत गंभीर हूने के चलते उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है।